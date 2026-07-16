برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الجمعة 17 جويلية
تحتضن عدة مهرجانات صيفية دولية، الجمعة 17 جويلية، سلسلة من العروض الفنية المتنوعة، بين الموسيقى والسينما، في مختلف جهات البلاد.
مهرجان تطاوين الصيفي الدولي (الدورة 34)من 14 جويلية إلى 3 أوت 2026
* المكان: ساحة الفنون
* الساعة 21:00: عرض الشريط السينمائي "L'ODYSEE"
مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026
* المكان: المركز الثقافي الدولي بالحمامات
* الساعة 22:00: عرض موسيقي للفنانين نور عرجون وسليم عرجون
مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)من 17 جويلية إلى 19 أوت 2026
* المكان: مسرح الهواء الطلق ببنزرت
* الساعة 22:00: حفل للفنانة آية دغنوج
مهرجان سوسة الدولي (الدورة 67)من 17 جويلية إلى 15 أوت 2026
* المكان: مسرح سيدي الظاهر بسوسة
* الساعة 22:15: سهرة الافتتاح بعرض "سمفونية الخضراء" للأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة.
مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)من 10 إلى 25 جويلية 2026
* المكان: المسرح الأثري بدقة
* الساعة 22:00: عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر.
مهرجان تطاوين الصيفي الدولي (الدورة 34)من 14 جويلية إلى 3 أوت 2026
* المكان: ساحة الفنون
* الساعة 21:00: عرض الشريط السينمائي "L'ODYSEE"
مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026
* المكان: المركز الثقافي الدولي بالحمامات
* الساعة 22:00: عرض موسيقي للفنانين نور عرجون وسليم عرجون
مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)من 17 جويلية إلى 19 أوت 2026
* المكان: مسرح الهواء الطلق ببنزرت
* الساعة 22:00: حفل للفنانة آية دغنوج
مهرجان سوسة الدولي (الدورة 67)من 17 جويلية إلى 15 أوت 2026
* المكان: مسرح سيدي الظاهر بسوسة
* الساعة 22:15: سهرة الافتتاح بعرض "سمفونية الخضراء" للأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة.
مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)من 10 إلى 25 جويلية 2026
* المكان: المسرح الأثري بدقة
* الساعة 22:00: عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر.
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