برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الجمعة 17 جويلية

مهرجان تطاوين الصيفي الدولي (الدورة 34)





مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)



مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)



مهرجان سوسة الدولي (الدورة 67)



مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)



تحتضن عدة مهرجانات صيفية دولية، الجمعة 17 جويلية، سلسلة من العروض الفنية المتنوعة، بين الموسيقى والسينما، في مختلف جهات البلاد.ساحة الفنونعرض الشريط السينمائيالمركز الثقافي الدولي بالحماماتعرض موسيقي للفنانينمسرح الهواء الطلق ببنزرتحفل للفنانةمسرح سيدي الظاهر بسوسةسهرة الافتتاح بعرضللأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة.المسرح الأثري بدقةعرض موسيقي للفنان