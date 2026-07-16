JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:40 Tunis

برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الجمعة 17 جويلية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a58df9b0b8dd5.95293490_iokfhnlqjgpme.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 14:40 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تحتضن عدة مهرجانات صيفية دولية، الجمعة 17 جويلية، سلسلة من العروض الفنية المتنوعة، بين الموسيقى والسينما، في مختلف جهات البلاد.

مهرجان تطاوين الصيفي الدولي (الدورة 34)

من 14 جويلية إلى 3 أوت 2026

* المكان: ساحة الفنون

* الساعة 21:00: عرض الشريط السينمائي "L'ODYSEE"

مهرجان الحمامات الدولي (الدورة 60)

من 11 جويلية إلى 13 أوت 2026

* المكان: المركز الثقافي الدولي بالحمامات
* الساعة 22:00: عرض موسيقي للفنانين نور عرجون وسليم عرجون

مهرجان بنزرت الدولي (الدورة 43)

من 17 جويلية إلى 19 أوت 2026

* المكان: مسرح الهواء الطلق ببنزرت
* الساعة 22:00: حفل للفنانة آية دغنوج

مهرجان سوسة الدولي (الدورة 67)

من 17 جويلية إلى 15 أوت 2026

* المكان: مسرح سيدي الظاهر بسوسة
* الساعة 22:15: سهرة الافتتاح بعرض "سمفونية الخضراء" للأوركستر السمفوني بسوسة ورشيدية سوسة.

مهرجان دقة الدولي (الدورة 50)

من 10 إلى 25 جويلية 2026

* المكان: المسرح الأثري بدقة
* الساعة 22:00: عرض موسيقي للفنان رؤوف ماهر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 333002

babnet

كل الأخبار...

14:40 - برنامج سهرات المهرجانات الصيفية في تونس ليوم الجمعة 17 جويلية
14:39 - مدنين: بلدية مدنين تنفذ حملات مشتركة للتصدي لمظاهر استغلال الرصيف والانتصاب الفوضوي
14:30 - وزارة التجارة تدعو الى الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري
14:27 - تونس تحتل المرتبة 85 عالميا ضمن مؤشر الاداء البيئي لسنة 2026
14:19 - امين قارة مدربا جديدا لنجم المتلوي
14:08 - لأول مرة في تونس.. الفنانة الاسبانية "بيبي" تستعرض أبرز محطات مسيرتها على ركح مهرجان الحمامات الدولي
13:40 - تونس تحتضن في أكتوبر القادم أول صالون وطني للتوصيل السريع للطرود والتجارة الإلكترونية
13:31 - 16 اعتداء طال الصحفيين والمصورين خلال شهر جوان (وحدة الرصد بنقابة الصحفيين)
13:18 - يوم 23 جويلية 2026 الإطلاق الرّسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية لتعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات
12:52 - اليوم.. انطلاق الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي ببرمجة تونسية وعربية وعالمية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Next Match le samedi| beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:40
16:16
12:32
05:13
03:25
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet41°
36° Babnet
الــرياح:
7.26 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
41°-28
46°-31
42°-31
43°-31
44°-32
  • Avoirs en devises 22955,3
  • (15/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37349 DT
  • (15/07)
  • 1 $ = 2,95951 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/07)     824,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/07)   29262 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio