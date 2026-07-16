مدنين: بلدية مدنين تنفذ حملات مشتركة للتصدي لمظاهر استغلال الرصيف والانتصاب الفوضوي

تواصل بلدية مدنين تنفيذ تدخلات مشتركة مع المصالح الامنية للتصدي للانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للرصيف وللملك العمومي دون ترخيص قانوني ولكل المظاهر التي تعطل حركة الجولان وتمسّ من حقوق المترجلين ومستعملي الطريق وتخلّ بالمشهد العام للمدينة.وشملت هذه التدخلات التي تنتظم دوريا في اطار حملات مشتركة، عدة شوارع وطرقات تمثل محاور اساسية، حيث تمّت ازالة عدّة شوائب ورفع تجهيزات وازالة مختلف مظاهر الاستغلال غير القانوني للارصفة وللملك العمومي على ان تتواصل مثل هذه التدخلات بكامل المنطقة البلدية دون استثناء لوضع حد لكل هذه المظاهر وفرض احترام التراتيب البلدية والمحافظة على الملك العمومي وضمان سلامة المواطنين وتحسين جودة المحيط الحضري.ودعت البلدية كافّة التجار واصحاب المحلات الى احترام القانون والالتزام بعدم استغلال الارصفة دون ترخيص منبهة كل مخالف بالعقوبات القانونية والادارية اللازمة.يذكر ان استغلال الرصيف بشكل غير قانوني والانتصاب الفوضوي، تعدّ من المظاهر المزعجة وسط مدينة مدنين والتى تعرقل حركة الجولان وسير المترجلين.