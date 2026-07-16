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مونديال 2026 - أتلتيكو مدريد يحقق رقما قياسيا بتواجد 10 من لاعبيه في الدور النهائي

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خوليان ألفاريز
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 15:41 قراءة: 0 د, 36 ث
      
سجل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر فريق يضم لاعبين مشاركين في الدور النهائي لكأس العالم لكرة القدم بتواجد 10 من لاعبيه ضمن قائمتي منتخبي الأرجنتين وإسبانيا اللذين سيلتقيان في المباراة الختامية لمونديال 2026 يوم 19 جويلية الجاري.
وتجاوز النادي الإسباني الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله نادي جوفنتوس الإيطالي الذي مثله 9 لاعبين في نهائي كأس العالم 1934 بين إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا.
ويضم منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني ستة لاعبين من أتلتيكو مدريد هم: خوان موسو، ناهويل مولينا، خوليانو سيميوني، تياغو ألمادا، خوليان ألفاريز ونيكولاس غونزاليس الذي لعب للفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.

وفي المقابل، يمثل أربعة لاعبين من أتلتيكو مدريد منتخب إسبانيا وهم: ماركوس يورنتي، مارك بوبيل، أليكس بايينا وأليخاندرو غريمالدو.
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