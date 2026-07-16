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هيئة مهرجان تستور الدولي تتراجع عن إلغاء المهرجان

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 16:22 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أعلن فخر الدين القرواشي مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقي العربية التقليدية أن هيئة المهرجان تراجعت عن قرار إلغاء الدورة 60 للمهرجان وأنها ستنظمه معولة على إمكانياتها الذاتية ودون الحصول على منح وذلك بالاقتصار على الفترة من 25 الى 30 جويلية الجاري .
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وأضاف اليوم لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة أانه سيتم الاقتصار على 6 عروض تماشيا مع إمكانيات المهرجان، وستعول على شبابيك التذاكر ودعم محبي المهرجان وفسر قرار التراجع بانه استجابة لاهالي تستور والداعمين للمهرجان معبرا عن شكره لمن دعموا الهيئة ماديا ومعنويا حتى يتم تنظيم الدورة 60 لهذا المهرجان العريق الذى يمثل متنفسا وحيدا لاهالي تستور فى الفترة الصيفية.

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ويفتتح المهرجان الذى ستقدم كل عروضه بمسرح الهواء الطلق يوم 25 جويلية بحفل تحييه الفنانة درصاف الحمداني، يليه عرض فرقة أنفاس المالوف بقيادة بدر الدين جبيس يوم 26 جويلية، ثم عرض فرقة شيوخ المالوف بتستور يوم 27 جويلية يليه حفل لمحمد الجبالي يوم 28 جويلية ثم عرض عائدة النياطي يوم 29 جويلية ليختتم المهرجان يوم 30 جويلية بعرض الزيارة.
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