الدولي التونسي الياس سعد ينضم الى نادي ناشفيل إس سي الأمريكي

أعلن نادي ناشفيل إس سي الأمريكي ضم المهاجم التونسي إلياس سعد على سبيل الإعارة من نادي أوغسبورغ الألماني وذلك حتى نهاية الموسم القادم 2026-2027.وقال مايك جاكوبس المدير التنفيذي لنادي ناشفيل إس سي "انّ إلياس سعد لاعب هجومي يتمتع بقدرة على صناعة الفرص التهديفية وإنهائها بنجاح. إنه ينسجم مع هوية فريقنا داخل الملعب وخارجه، ونتطلع إلى ضمه إلى خط هجومنا القوي بالفعل"يذكر أنّ الياس سعد صاحب الـ 26 عاما أحرز الموسم الماضي مع نادي أوغسبورغ الألماني 3 أهداف وصنع هدفين، كما كانت له مشاركة مع المنتخب الوطني التونسي في نهائيات كأس العالم الجارية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الماضي الى غاية 19 جويلية الجاري.