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"سي إن إن": ترامب روج لشركات بعد شراء أسهم فيها

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 17:46 قراءة: 1 د, 26 ث
      
كشفت "سي إن إن" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روج لأكثر من 20 شركة عبر منصة "تروث سوشيال" بعد أيام من شراء أسهم فيها عبر حساباته الاستثمارية.

وذكرت "سي إن إن" أن مراجعة المنشورات على حساب ترامب والبيانات المالية المتاحة أظهرت قيامه بنشر رسائل إيجابية بشأن شركات ومسؤوليها ومنتجاتها بعد عمليات شراء للأسهم، مشيرة إلى أن بعض المنشورات تضمنت الإعلان عن إجراءات حكومية قد تستفيد منها الشركات التي تم الاستثمار فيها حديثًا.


وبحسب نتائج التحقيق، جرى تنفيذ ما لا يقل عن 44 عملية شراء لأسهم في 21 شركة من حسابات استثمارية مرتبطة بترامب خلال أسبوع واحد سبق نشر تعليقات إيجابية حول تلك الشركات. وأوضحت "سي إن إن" أنها قارنت بين الإفصاحات المالية للرئيس الأمريكي ومنشوراته على منصته للتواصل الاجتماعي للوصول إلى هذه النتائج.


ومن بين الحالات التي أوردها التقرير، شراء أسهم في شركة "إنفيديا" بقيمة تراوحت بين 200 و500 ألف دولار قبل أيام من نشر ترامب تصريحات حول خطط الشركة لإنتاج حواسيب عملاقة داخل الولايات المتحدة.

كما أشارت الشبكة إلى أنه في جويلية 2025، وبعد شراء أسهم في شركة "تسلا" بقيمة تتراوح بين 500 ألف ومليون دولار، نشر ترامب تصريحات أعرب فيها عن تمنيه الازدهار لشركات رجل الأعمال إيلون ماسك.

في المقابل، أكدت " سي إن إن" أنها لم تجد أدلة تثبت أن ترامب نشر تلك الرسائل بهدف مباشر يتمثل في رفع قيمة محفظته الاستثمارية أو التأثير على أسعار الأسهم.

من جهته، نفى البيت الأبيض وجود أي تدخل من ترامب أو أفراد عائلته في إدارة الاستثمارات، موضحا أن عمليات الاستثمار يشرف عليها مديرون ماليون مستقلون، وأن الرئيس وعائلته لا يشاركون في اختيار الصفقات أو إدارتها أو الموافقة عليها.

ويأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه الاهتمام بقواعد تضارب المصالح المتعلقة بالمسؤولين السياسيين، خصوصا في ظل امتلاك كبار المسؤولين أصولا واستثمارات قد تتأثر بالقرارات الحكومية أو التصريحات العامة.
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