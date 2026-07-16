حمدي حشاد: تونس على موعد مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة غدا

حذر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخيمن تسجيلغدا الجمعة، مؤكدا أن موجة الحر ستتواصل إلى غاية يوميوأوضح حشاد، خلال مداخلة ببرنامجعلى إذاعة، أن موجة الحر ستشهد نسقا تصاعديا، حيث ستتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العادية بما بينوأضاف أن هذه هيالتي تستمر فيها موجة حر بهذه الوتيرة ولأيام متتالية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، خاصة لحماية، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة المرتفعة.