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حمدي حشاد: تونس على موعد مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة غدا

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 10:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حذر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد من تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة غدا الجمعة، مؤكدا أن موجة الحر ستتواصل إلى غاية يومي 24 و25 جويلية.

وأوضح حشاد، خلال مداخلة ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، أن موجة الحر ستشهد نسقا تصاعديا، حيث ستتجاوز درجات الحرارة معدلاتها العادية بما بين 5 و10 درجات.


وأضاف أن هذه هي المرة الأولى في تونس التي تستمر فيها موجة حر بهذه الوتيرة ولأيام متتالية، داعيا إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة، خاصة لحماية الرضع وكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة المرتفعة.
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