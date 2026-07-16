مونديال 2026: سكالوني يشيد بشخصية الأرجنتين ويتوعد بنهائي كبير أمام إسبانيا
أشاد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني بشخصية لاعبيه وروحهم القتالية، عقب الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن فريقه نجح مجددا في قلب موازين مباراة معقدة وحجز بطاقة العبور إلى النهائي.
وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أود أن أشيد بشخصية وروح هذا الفريق. لقد نجح مرة أخرى في قلب موازين مباراة كانت قد تعقدت." كما أثنى على الأداء الذي قدمه قائد المنتخب ليونيل ميسي خلال المواجهة.
وعن المباراة النهائية المرتقبة أمام المنتخب الإسباني، وصف سكالوني منافسه بأنه "منتخب كبير"، مؤكدا أنه استحق بلوغ النهائي.
وأضاف: "إسبانيا منتخب كبير، وأعتقد أنها استحقت التأهل إلى النهائي. لقد هزمت فرنسا، وهو أمر ليس سهلا على الإطلاق."
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن جهازه الفني سيستغل الأيام المقبلة لدراسة المنتخب الإسباني بشكل معمق، قائلا: "سيكون لدينا الوقت الكافي لتحليل أدائهم مرة أخرى. لقد أجروا بعض التعديلات، لكنهم يظلون فريقا كبيرا جدا. نحن نعرف كيف يلعبون ومستعدون لمواجهتهم."
وختم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم نهائي يليق بقيمة المنتخبين وبانتظارات الجماهير، قائلا: "سنستعد للمباراة بالشكل الذي يجعل الجماهير تستمتع بطبق كروي شهي."
وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أود أن أشيد بشخصية وروح هذا الفريق. لقد نجح مرة أخرى في قلب موازين مباراة كانت قد تعقدت." كما أثنى على الأداء الذي قدمه قائد المنتخب ليونيل ميسي خلال المواجهة.
وعن المباراة النهائية المرتقبة أمام المنتخب الإسباني، وصف سكالوني منافسه بأنه "منتخب كبير"، مؤكدا أنه استحق بلوغ النهائي.
وأضاف: "إسبانيا منتخب كبير، وأعتقد أنها استحقت التأهل إلى النهائي. لقد هزمت فرنسا، وهو أمر ليس سهلا على الإطلاق."
وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن جهازه الفني سيستغل الأيام المقبلة لدراسة المنتخب الإسباني بشكل معمق، قائلا: "سيكون لدينا الوقت الكافي لتحليل أدائهم مرة أخرى. لقد أجروا بعض التعديلات، لكنهم يظلون فريقا كبيرا جدا. نحن نعرف كيف يلعبون ومستعدون لمواجهتهم."
وختم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم نهائي يليق بقيمة المنتخبين وبانتظارات الجماهير، قائلا: "سنستعد للمباراة بالشكل الذي يجعل الجماهير تستمتع بطبق كروي شهي."
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 332976