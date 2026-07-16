مونديال 2026: سكالوني يشيد بشخصية الأرجنتين ويتوعد بنهائي كبير أمام إسبانيا

أشاد مدرب المنتخب الأرجنتينيبشخصية لاعبيه وروحهم القتالية، عقب الفوز على إنجلترا بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أن فريقه نجح مجددا في قلب موازين مباراة معقدة وحجز بطاقة العبور إلى النهائي.وقال سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:كما أثنى على الأداء الذي قدمه قائد المنتخبخلال المواجهة.وعن المباراة النهائية المرتقبة أمام المنتخب الإسباني، وصف سكالوني منافسه بأنه، مؤكدا أنه استحق بلوغ النهائي.وأضاف:وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن جهازه الفني سيستغل الأيام المقبلة لدراسة المنتخب الإسباني بشكل معمق، قائلا:وختم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على رغبته في تقديم نهائي يليق بقيمة المنتخبين وبانتظارات الجماهير، قائلا: