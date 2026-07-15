الستاغ توضح أسباب الانقطاعات الكهربائية المتكررة وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك

أوضح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)،، أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق خلال الأيام الأخيرة تعود إلى تزامن موجة حر استثنائية مع ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى عوامل تقنية أثرت على استقرار المنظومة الكهربائية.وقال طريفة، خلال مداخلة في برنامج، إن الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة، الممتدة بين الساعة الواحدة والخامسة مساء، تسبب في ضغط كبير على الشبكة الكهربائية، داعيا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال هذه الفترة للمساهمة في تخفيف الضغط.كما كشف عن تسجيلفي منشأة طاقية بمنطقةشرق الجزائر، موضحا أن تونس تستفيد من اتفاقيات تبادل الطاقة مع الجزائر لدعم الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة، وأن هذا العطب انعكس على كميات الطاقة المتاحة، مما زاد من الضغط على المنظومة الكهربائية.وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لا يؤدي فقط إلى زيادة الطلب على الكهرباء، بل يؤثر أيضا في كفاءة التجهيزات والمعدات الكهربائية، وهو ما تسبب في اضطرابات وانقطاعات في عدد من الدول، من بينها دول أوروبية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة.وتطرق الرئيس المدير العام للستاغ إلى ما يعرف بـأو القطع الدوري والمبرمج للكهرباء، موضحا أنه إجراء تقني يتم اللجوء إليه عندما يتجاوز الطلب القدرة الإنتاجية المتوفرة، بهدف المحافظة على توازن الشبكة وتفادي انهيارها.وأكد أن عدم اعتماد هذا الإجراء عند الضرورة قد يؤدي إلى حدوثعلى كامل البلاد، وهو سيناريو وصفه بالأخطر نظرا لصعوبة إعادة تشغيل الشبكة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات تقنية معقدة.وفي هذا السياق، استشهد بما شهدتهسنةمن انقطاع واسع للكهرباء استمر نحوقبل استعادة التزويد بشكل كامل، معتبرا أن الحفاظ على استقرار الشبكة الوطنية يمثل أولوية قصوى بالنسبة للشركة.واختتم طريفة تصريحه بدعوة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال ساعات الذروة، بما يساهم في ضمان استمرارية التزود بالطاقة والحد من اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.