النادي البنزرتي: تركيبة الاطار الفني لاكابر كرة القدم

اعلن النادي الرياضي البنزرتي مساء اليوم الاربعاء عن تركيبة الجهاز الفني الذي سيشرف على فريق اكابر كرة القدم مع بداية التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 وجاءت التركيبة على النحو الاتي :محمد عزيّز: مدرب-سفيان غانم: مساعد مدرب-هيثم المزي: مساعد مدرب-محمد علي الجزيري: مدرب حراس-وائل الذوادي: معد بدني-رامي الحداد: مساعد مدرب مكلف بالمتابعة و التقييم و الإحصاء.وكشف النادي الرياضي البنزرتي يوم الاثنين المنقضي عبر صفحته الرسمية عن تركيبة هيئته التسييرية الجديدة برئاسة رياض مقداد.وضمت الهيئة التسييرية محمد أمين البكوري في منصب نائب رئيس وصابر بن بركة في خطة كاتب عام وريم المعلاوي كأمين مال.ومن جهة أخرى، عينت الهيئة التسييرية نبيل عنتر في خطة مدير رياضي صلب فريق كرة القدم .