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وزارة الكهرباء الليبية: انقطاع الكهرباء في تونس لا علاقة له بالشبكة الليبية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 08:25 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أكدت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الليبية، يوم الثلاثاء، أن ما تعرضت له الشبكة الكهربائية التونسية من انقطاعات لا يرتبط بالشبكة الليبية أو بخط الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرة إلى أن الشبكتين معزولتان عن بعضهما منذ منتصف شهر جوان الماضي.

وأوضحت الوزارة، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك"، أنها تابعت ما شهدته العاصمة تونس من انقطاع شامل للتيار الكهربائي، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وما صاحبه من زيادة غير مسبوقة في الأحمال على الشبكة، مما أدى إلى فقدان التغذية الكهربائية على نطاق واسع.

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وأضافت أن الشبكة الكهربائية الليبية معزولة عن الشبكة التونسية منذ منتصف شهر جوان، بسبب العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الكهربائية الليبية، والذي بلغ نحو 1200 ميغاواط، وهو ما حال دون مواصلة الربط التزامني بين الشبكتين، نظرا لعدم إمكانية المحافظة على استقرار التردد والتحكم فيه في ظل هذا العجز، حفاظا على سلامة واستقرار المنظومتين الكهربائيتين في البلدين.


وأكدت الوزارة أن ما حدث في تونس لا يرتبط بالشبكة الليبية أو بخط الربط الكهربائي بين البلدين.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "نسأل الله أن يحفظ الأشقاء في الجمهورية التونسية، وأن يعين الجميع على مواجهة موجة الحر، وأن يديم الأمن والسلامة على بلدينا وشعبينا الشقيقين."

ويشار إلى أن الربط الكهربائي بين تونس والجزائر وليبيا يتيح تبادل الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بهدف دعم استقرار الشبكات الكهربائية في الدول الثلاث.
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