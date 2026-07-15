وزارة الكهرباء الليبية: انقطاع الكهرباء في تونس لا علاقة له بالشبكة الليبية

أكدت، يوم الثلاثاء، أن ما تعرضت له الشبكة الكهربائية التونسية من انقطاعات لا يرتبط بالشبكة الليبية أو بخط الربط الكهربائي بين البلدين، مشيرة إلى أن الشبكتين معزولتان عن بعضهما منذ منتصف شهر جوان الماضي.وأوضحت الوزارة، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك"، أنها تابعت ما شهدته العاصمة تونس من انقطاع شامل للتيار الكهربائي، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وما صاحبه من زيادة غير مسبوقة في الأحمال على الشبكة، مما أدى إلى فقدان التغذية الكهربائية على نطاق واسع.وأضافت أن، بسبب العجز الكبير الذي تعانيه المنظومة الكهربائية الليبية، والذي بلغ نحو، وهو ما حال دون مواصلة الربط التزامني بين الشبكتين، نظرا لعدم إمكانية المحافظة على استقرار التردد والتحكم فيه في ظل هذا العجز، حفاظا على سلامة واستقرار المنظومتين الكهربائيتين في البلدين.وأكدت الوزارة أن ما حدث في تونسوختمت الوزارة بيانها بالقول:ويشار إلى أنيتيح تبادل الطاقة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بهدف دعم استقرار الشبكات الكهربائية في الدول الثلاث.