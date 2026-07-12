بطولة التحدي بوزوبلانكو: التونسي عزيز الواقع يستهل مشواره بمواجهة الإسباني كارلوس فيري
يستهل لاعب التنس التونسي عزيز الواقع مساء اليوم الأحد مشاركته في بطولة التحدي بمدينة بوزوبلانكو الإسبانية، بمواجهة الإسباني كارلوس فيري ضمن الدور نصف النهائي من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي.
ويخوض عزيز الواقع البطولة وهو يحتل المركز 524 عالميًا، فيما يشارك منافسه الإسباني كارلوس فيري ببطاقة دعوة.
وتُقام بطولة بوزوبلانكو على ملاعب ذات أرضية صلبة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 98 ألف يورو.
ويخوض عزيز الواقع البطولة وهو يحتل المركز 524 عالميًا، فيما يشارك منافسه الإسباني كارلوس فيري ببطاقة دعوة.
وتُقام بطولة بوزوبلانكو على ملاعب ذات أرضية صلبة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 98 ألف يورو.
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