بطولة التحدي بوزوبلانكو: التونسي عزيز الواقع يستهل مشواره بمواجهة الإسباني كارلوس فيري

يستهل لاعب التنس التونسيمساء اليوم الأحد مشاركته في بطولة التحدي بمدينةالإسبانية، بمواجهة الإسبانيضمن الدور نصف النهائي من التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى الجدول الرئيسي.ويخوض عزيز الواقع البطولة وهو يحتل المركز، فيما يشارك منافسه الإسباني كارلوس فيري ببطاقة دعوة.وتُقام بطولة بوزوبلانكو على ملاعب ذات أرضية صلبة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية