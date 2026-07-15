وزير الشباب والرياضة يكرّم بطلتي رفع الأثقال في بطولة العالم بكولومبيا غفران غريسة وهبة الله التبيني

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تولى وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الاربعاء تكريم الربّاعتين غفران غريسة المتوّجة بذهبيّتي (حركة الخطف والمجموع) وبرونزية حركة النتر وزن 77 كغ وهبة الله التبيني المتوّجة ببرونزية (حركة الخطف وزن +77كغ).

وجاء هذا التكريم تقديرا لما حقّقتاه من نتائج مشرفة خلال مشاركتهما مؤخرا في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات بكولومبيا.

وجدد الوزير تهانيه لبطلات تونس وللجامعة التونسية لرفع الاثقال ولكل الاطار الفني الذي ساهم بفضل خبرته وكفاءته العالية في تحقيق هذا التألق الرياضي العالمي بقيادة المدرب الوطني للنخبة الممتازة آمال ماجد بن عمارة.