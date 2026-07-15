الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتبلغ نهائي مونديال 2026
بلغ المنتخب الأرجنتيني نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على نظيره الإنجليزي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي.
وكان المنتخب الإنجليزي سباقا إلى التهديف عبر أنتوني غوردون في الدقيقة 55، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك إنزو فرنانديز التعادل في الدقيقة 85، ثم خطف البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وضرب منتخب الأرجنتين موعدا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 جويلية، بعدما كانت "لا روخا" قد تأهلت على حساب فرنسا بهدفين دون رد.
في المقابل، سيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث، المقررة يوم السبت.
وكان المنتخب الإنجليزي سباقا إلى التهديف عبر أنتوني غوردون في الدقيقة 55، قبل أن يعود المنتخب الأرجنتيني في الدقائق الأخيرة، حيث أدرك إنزو فرنانديز التعادل في الدقيقة 85، ثم خطف البديل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.
وضرب منتخب الأرجنتين موعدا مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 جويلية، بعدما كانت "لا روخا" قد تأهلت على حساب فرنسا بهدفين دون رد.
في المقابل، سيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث، المقررة يوم السبت.
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