تبون من ألمانيا: أعيدها أمامكم في برلين.. مرحبا بالمعارضين في الجزائر

رحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه مع ممثلي الجالية الجزائرية في ألمانيا بالمعارضين في الجزائر، مؤكدا أن كل جزائري لديه الحق في الانتقاد ولكن بصفة حضارية وباحترام.وقال الرئيس الجزائري: "بالنسبة للمعارضين مرحبا بهم، المعارضة بصفة حضارية أفكار ويجيب البديل هذا راه يسمح للجزائر باش تتقدم كثير في الديمقراطية، كل جزائري لديه الحق في الانتقاد ولكن باحترام مع الأخذ بعين الاعتبار تقاليدنا وحرمتنا دون سب وشتم".وأضاف: "أعيدها أمامكم في برلين.. مرحبا بالمعارضين في الجزائر".وبخصوص التعاون الاقتصادي بين الجزائر وألمانيا، أوضح تبون: "لدينا شراكات مع ألمانيا ما يجعل الجزائر رائدة في مجالات إستراتيجية"، كما كشف عن فتح خط جوي مباشر بين مطاري الجزائر والعاصمة الألمانية برلين، قبل نهاية السنة الجارية.وكان الرئيس الجزائري حل بألمانيا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وسيجري خلالها محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس.وأكدت الرئاسة الجزائرية أن "الرئيس عبد المجيد تبون سيجري خلال هذه الزيارة، محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، تتمحور حول تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا، واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال إعادة بعث ديناميكية آليات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع.كما أوضحت الرئاسة أن هذه الزيارة تأتي تعزيزا لأواصر الصداقة التاريخية والشراكة بين البلدين وتكريسا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في إضفاء زخم جديد على علاقات التعاون الثنائي وتوسيعها إلى آفاق أرحب.