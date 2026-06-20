نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 تبلغ 35.67 بالمائة
بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ب 35.67 بالمائة بعد نجاح 55 الفا و259 تلميذا من اجمالي 154 الفا و928 تلميذا اجتازوا الاختبارات الكتابية لهذه الدورة.
وتأجل إلى دورة المراقبة 50 الفا و236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43 بالمائة من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للباكالوريا
ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة، الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026.
وتأجل إلى دورة المراقبة 50 الفا و236 تلميذا أي ما يعادل نسبة 32.43 بالمائة من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية للباكالوريا
ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة، الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026.
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