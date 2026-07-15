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إعادة تشغيل بوابة تنفيس سد ملاق بعد استكمال أشغال إصلاحها وتأمين جاهزيتها

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Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Juillet 2026 - 23:19 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مساء اليوم الأربعاء، عن استكمال عملية إعادة وضع "بوابة تنفيس سد ملاق" بولاية الكاف في مكانها وإعادتها إلى الخدمة، بعد نجاح الفرق الفنية في إنجاز الأشغال اللازمة وضمان جاهزيتها التشغيلية.
وأفادت أن عملية إعادة البوابة إلى وضعها الطبيعي تمت بفضل التنسيق المحكم بين مختلف الفرق المتدخلة وبنسق عمل متواصل، مؤكدة أن بوابة التنفيس أصبحت تعمل بصفة عادية وتحت السيطرة الكاملة لآليتها الخاصة، مع استعادة وظائفها وضمان شروط السلامة المطلوبة.
وتأتي هذه العملية إثر العطب الفني الذي طرأ على إحدى بوابات سد ملاق خلال الليلة الفاصلة بين يومي 17 و18 جوان 2026، ما تسبب في تدفق كميات هامة من المياه المخزنة بالسد وارتفاع منسوب وادي ملاق.

وكان من المبرمج آنذاك، وفق المعطيات المقدمة من المصالح المختصة، تسريح حوالي 100 ألف متر مكعب من المياه لفائدة المناطق السقوية بولاية جندوبة لري الزراعات الفصلية، غير أن توقف البوابة بشكل طارئ نتيجة العطب الفني أدى إلى تدفق كميات إضافية من المياه نحو المناطق المجاورة للسد.
وأكدت المصالح المعنية، في وقت سابق، أن المياه المتدفقة والتي تجاوزت 21 مليون متر مكعب لم تضيع، حيث تم توجيهها نحو وادي مجردة قبل أن تستقر في سد سيدي سالم.
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