مصطفى الدلاجي: "قربطت أولادي وهجّجتهم لكندا بسبب خوفي عليهم"

"لن تتمكنوا من إذلالي"



انتقاد لظروف المهرجانات



أكثر من 200 أغنية... وقرار بيع رصيده الفني



كشف الفنان التونسيعن جانب مؤثر من حياته الشخصية، مؤكدا أن خوفه على أبنائه دفعه إلى إرسالهم للإقامة فيمنذ ثلاث سنوات، بعد تعرضهم لمحاولات إيذاء قال إنها كانت تستهدفه بشكل غير مباشر.وقال الدلاجي، خلال حوار على، إنه يعيش اليوم بمفرده بعد أن اضطر إلى "تهجير" أبنائه الثلاثة حفاظا على سلامتهم، مضيفا بتأثر:، مشيرا إلى أنه يمنح السعادة لجمهوره على المسرح، لكنه يعيش حزنا كبيرا بسبب ابتعاد أبنائه عنه.ووجّه الفنان رسالة إلى منتقديه ومن وصفهم بمحاربيه، قائلا إن هناك من حاول إبعاده عن المهرجانات، لكنه أعد نفسه ماديا للعيش بكرامة، مضيفا:وأكد أنه اتخذ قرارا شخصيا بعدم تقديم ملف للمشاركة فيخلال هذا الموسم، موضحا أن تجربته في السنة الماضية جعلته يرفض تكرار ما اعتبره ظروفا مهينة للفنان.وأضاف:واعتبر الدلاجي أن المهرجان المحترم هو الذي يحترم الفنان ويوفر له الحد الأدنى من الظروف اللائقة، مشيرا إلى أنه اضطر في إحدى المناسبات إلى، وهو ما اعتبره مساسا بكرامته.كما تحدث عن تأخر حصوله على مستحقاته المالية منذ السنة الماضية، مقابل حصول الفنانين الأجانب على أجورهم كاملة، معتبرا أن حفلات الأعراس أصبحت أكثر احتراما للفنان التونسي من بعض المهرجانات، سواء من حيث التنظيم أو صرف الأجور.وأكد صاحب الرصيد الذي يضم أكثر منأنه تعاون خلال مسيرته مع معظم الفنانين التونسيين كتابة وتلحينا، معربا عن ألمه لما يعتبره غياب التقدير لفنان ما يزال عطاؤه متواصلا.وأعلن تمسكه بقرار، محددا سعر كل عمل بـ، موزعة بين، وفق تعبيره.وكشف مصطفى الدلاجي عن مشروع فني جديد يقوم على إنتاجلا تتجاوز دقيقة ونصف، تُقدَّم على امتداد نحودون تمثيل، مع اعتماد الأغنية كوسيلة للسرد.كما أوضح أنه يعمل منذعلى دراسةوتوظيفه في صناعة الأغنية وتصويرها وتسويقها، مؤكدا أن الفنان الحقيقي يواصل تطوير أدواته باستمرار، وأن