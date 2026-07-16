مونديال 2026: توخيل: لا أشعر بأي ندم بعد إقصاء إنجلترا أمام الأرجنتين
دافع مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل عن خياراته التكتيكية عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أنه "لا يشعر بأي ندم" رغم الانتقادات التي طالت أسلوبه الدفاعي في الشوط الثاني.
وأوضح توخيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن قراره بالتحول إلى خطة دفاعية تضم خمسة مدافعين بعد هدف التقدم الذي سجله أنتوني غوردون، كان يهدف إلى الحد من خطورة الهجمات الأرجنتينية.
وقال: "قررنا اللعب بخمسة مدافعين لأن المساحات كانت شاسعة وكان الفريق متباعد الخطوط... في الوقت الحالي، لست نادما على أي شيء."
ورغم تلقي منتخب "الأسود الثلاثة" هدفين في الدقائق الأخيرة وفقدانه بطاقة التأهل إلى النهائي، اعتبر المدرب الإنجليزي أن لاعبيه قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم في البطولة.
وأضاف: "قدم الفريق كل ما لديه، وكنا قريبين جدا من الفوز. أعتقد أننا كنا نستحق التقدم في النتيجة." كما أشاد بما أظهره اللاعبون من التزام وانضباط طوال مشوارهم في البطولة.
وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2026.
وأوضح توخيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن قراره بالتحول إلى خطة دفاعية تضم خمسة مدافعين بعد هدف التقدم الذي سجله أنتوني غوردون، كان يهدف إلى الحد من خطورة الهجمات الأرجنتينية.
وقال: "قررنا اللعب بخمسة مدافعين لأن المساحات كانت شاسعة وكان الفريق متباعد الخطوط... في الوقت الحالي، لست نادما على أي شيء."
ورغم تلقي منتخب "الأسود الثلاثة" هدفين في الدقائق الأخيرة وفقدانه بطاقة التأهل إلى النهائي، اعتبر المدرب الإنجليزي أن لاعبيه قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم في البطولة.
وأضاف: "قدم الفريق كل ما لديه، وكنا قريبين جدا من الفوز. أعتقد أننا كنا نستحق التقدم في النتيجة." كما أشاد بما أظهره اللاعبون من التزام وانضباط طوال مشوارهم في البطولة.
وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2026.
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