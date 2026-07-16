مونديال 2026: توخيل: لا أشعر بأي ندم بعد إقصاء إنجلترا أمام الأرجنتين

دافع مدرب المنتخب الإنجليزيعن خياراته التكتيكية عقب خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدا أنهرغم الانتقادات التي طالت أسلوبه الدفاعي في الشوط الثاني.وأوضح توخيل، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن قراره بالتحول إلى خطة دفاعية تضم خمسة مدافعين بعد هدف التقدم الذي سجله، كان يهدف إلى الحد من خطورة الهجمات الأرجنتينية.وقال:ورغم تلقي منتخب "الأسود الثلاثة" هدفين في الدقائق الأخيرة وفقدانه بطاقة التأهل إلى النهائي، اعتبر المدرب الإنجليزي أن لاعبيه قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم في البطولة.وأضاف:كما أشاد بما أظهره اللاعبون من التزام وانضباط طوال مشوارهم في البطولة.وسيواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي، يوم السبت المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال 2026.