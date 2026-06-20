باكالوريا 2026: شعبة الرياضيات تتصدر نسب النجاح بـ79,41% والآداب في المرتبة الأخيرة

أظهرت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 تفوق شعبة الرياضيات التي تصدرت ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح، محققة نسبة بلغت، في حين سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح على المستوى الوطني.ووفق المعطيات الرسمية، نجحمن أصلفي شعبة الرياضيات، مقابل تأجيلإلى دورة المراقبة، وهو ما يؤكد مواصلة هذه الشعبة تصدرها لمؤشرات النجاح.وجاءتفي المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت، بعد نجاحمن مجموع، فيما تم تأجيلواحتلتالمرتبة الثالثة بنسبة نجاح بلغت، حيث نجحمن بين، مقابل تأجيلأمافقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح قدرت بـ، بعد نجاحمن مجموع، فيما تأجلوحلتفي المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت، إثر نجاحمن أصل، مقابل تأجيلوفي المرتبة السادسة جاءتبنسبة نجاح بلغت، بعد نجاحمن مجموع. كما سجلت هذه الشعبة أكبر عدد من المؤجلين، إذ بلغ عددهموسجلتأضعف نسبة نجاح في الدورة الرئيسية، حيث لم تتجاوز، بعد نجاحمن أصل، مقابل تأجيلوبلغت، في انتظار ما ستسفر عنه دورة المراقبة من نتائج قد ترفع عدد الناجحين في مختلف الشعب.