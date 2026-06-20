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باكالوريا 2026: شعبة الرياضيات تتصدر نسب النجاح بـ79,41% والآداب في المرتبة الأخيرة

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أظهرت نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 تفوق شعبة الرياضيات التي تصدرت ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح، محققة نسبة بلغت 79,41 بالمائة، في حين سجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح على المستوى الوطني.

ووفق المعطيات الرسمية، نجح 6241 تلميذا من أصل 7859 مترشحا في شعبة الرياضيات، مقابل تأجيل 1118 مترشحا إلى دورة المراقبة، وهو ما يؤكد مواصلة هذه الشعبة تصدرها لمؤشرات النجاح.


وجاءت شعبة الرياضة في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 70,32 بالمائة، بعد نجاح 1438 مترشحا من مجموع 2045 مترشحا، فيما تم تأجيل 539 تلميذا.


واحتلت شعبة علوم الإعلامية المرتبة الثالثة بنسبة نجاح بلغت 44,02 بالمائة، حيث نجح 8070 مترشحا من بين 18 ألفا و331 مترشحا، مقابل تأجيل 5227 مترشحا.

أما شعبة العلوم التجريبية فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة نجاح قدرت بـ42,27 بالمائة، بعد نجاح 11 ألفا و624 مترشحا من مجموع 27 ألفا و498 مترشحا، فيما تأجل 8437 تلميذا.

وحلت شعبة العلوم التقنية في المرتبة الخامسة بنسبة نجاح بلغت 37,62 بالمائة، إثر نجاح 7831 مترشحا من أصل 20 ألفا و818 مترشحا، مقابل تأجيل 7159 مترشحا.

وفي المرتبة السادسة جاءت شعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة نجاح بلغت 26,22 بالمائة، بعد نجاح 14 ألفا و7 مترشحين من مجموع 53 ألفا و427 مترشحا. كما سجلت هذه الشعبة أكبر عدد من المؤجلين، إذ بلغ عددهم 17 ألفا و471 مترشحا.

وسجلت شعبة الآداب أضعف نسبة نجاح في الدورة الرئيسية، حيث لم تتجاوز 24,24 بالمائة، بعد نجاح 6048 مترشحا من أصل 24 ألفا و950 مترشحا، مقابل تأجيل 10 آلاف و285 مترشحا.

وبلغت نسبة النجاح العامة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026 نحو 35,67 بالمائة، في انتظار ما ستسفر عنه دورة المراقبة من نتائج قد ترفع عدد الناجحين في مختلف الشعب.
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