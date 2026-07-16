الجزائر: مصرع 11 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين في حريق بدار للأيتام

فاجعة حقيقية.

11 حالة وفاة وعدة مصابين في حريق مهول بمؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية بالجزائر العاصمة..

فعلا،، مأساة توجع القلب،

ربي يرحمهم ودعاؤنا بالشفاء للجرحى.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/PrTawQswmv — kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) July 16, 2026

لقيمصرعهم وأصيب، إثر حريق اندلع صباح اليوم داخل دار للأيتام ببلديةفي الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.وأكد الرائد، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية الجزائرية، في تصريحات صحفية، أن فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، فيما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، دون الكشف إلى حد الآن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، عن نشوب الحريق داخل المؤسسة، مؤكدة أن عمليات التدخل ما تزال متواصلة لإنقاذ أي عالقين وتأمين المكان، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.