الجزائر: مصرع 11 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين في حريق بدار للأيتام
لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر حريق اندلع صباح اليوم داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر.
وأكد الرائد كريم بن فحسي، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية الجزائرية، في تصريحات صحفية، أن فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، فيما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، دون الكشف إلى حد الآن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، عن نشوب الحريق داخل المؤسسة، مؤكدة أن عمليات التدخل ما تزال متواصلة لإنقاذ أي عالقين وتأمين المكان، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.
وأكد الرائد كريم بن فحسي، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية الجزائرية، في تصريحات صحفية، أن فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد الحريق وإجلاء الضحايا، فيما تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، دون الكشف إلى حد الآن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.
فاجعة حقيقية.— kada benamar قادة بن عمار (@benamar31) July 16, 2026
11 حالة وفاة وعدة مصابين في حريق مهول بمؤسسة الطفولة المسعفة في المحمدية بالجزائر العاصمة..
فعلا،، مأساة توجع القلب،
ربي يرحمهم ودعاؤنا بالشفاء للجرحى.
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/PrTawQswmv
وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت، في وقت سابق من صباح اليوم، عن نشوب الحريق داخل المؤسسة، مؤكدة أن عمليات التدخل ما تزال متواصلة لإنقاذ أي عالقين وتأمين المكان، في انتظار استكمال التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.
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