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الملعب التونسي يتعاقد مع المدافع المحوري وسام الشوالي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a58a36fadc4c3.45701791_iknmjgfloehqp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 10:23 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اعلن الملعب التونسي عن تعزيز صفوفه بالمدافع المحوري وسام الشوالي، وفق ما نشره فريق باردواليوم الخميس عبر صفحته الرسمية.
وأفاد الملعب التونسي الى ان وسام الشوالي الذي يشغل خطة مدافع محوري عاد الى الملعب التونسي الذي تلقى فيه تكوينه في الأصناف الشابة عقب تجربة احترافية قادته الى البطولة السعودية مع ناديي الاتفاق والجبيل.
وسيرتبط الشوالي البالغ من العمر 19 سنة مع الفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان الفريق الاحمر والاخضر، الذي انطلق في تحضيراته تأهبا للموسم الكروي الجديد تحت قيادة مدربه البرتغالي توزي ماريكو، قد اعلن عن عدد من الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من خلال ضم متوسط الميدان زكرياء العايب والجناح الايسر مالك شويخ فضلا عن التعاقد مع متوسط الميدان الهجومي السنيغالي مام ساليو تيون والمدافع المحوري رائد الدربالي.
كما اعلن الملعب التونسي عن تمديد عقود المدافع المحوري اسكندر الصغير وحارسي المرمى نورالدين الفرحاتي وعاطف الدخيلي والظهير الايمن الهادي خلفة بالاضافة الى إلحاق ابني النادي المدافعين المحوريين محمد امين بن علي وشمس الدين جريد بفريق الاكابر.
ر - طارق
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