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شركة النقل بسوسة: برامج خلال الموسم الصيفي، واستعدادات للعودة المدرسية والجامعية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 10:01 قراءة: 1 د, 3 ث
      
توفر شركة النقل بالساحل بصفة استثنائية خلال الموسم الصيفي ،في اطار تأمين خدمات النقل، رحلات استثنائية لفائدة المواطنين والمصطافين نحو الشواطئ والمناطق السياحية، الى جانب تأمين التنقلات المرتبطة بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية، وتدعيم الربط بين المناطق الداخلية والشريط الساحلي عبر توفير خطوط جديدة وتحسين شبكة النقل بالجهة
واشرف والي سوسة، سفيان التنفوري في هذا الاطار ، على جلسة عمل بمقر شركة النقل بالساحل لمتابعة مدى جاهزيتها لتأمين التنقلات خلال الموسم الصيفي، والاستعداد للعودة المدرسية والجامعية
وأشار الوالي الى الدور الهام الذي تضطلع به شركة النقل بالساحل في ضمان استمرارية المرفق العمومي للنقل، وتأمين تنقلات المواطنين والزوار، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات والارتقاء بها ،بما يستجيب لتطلعات مستعملي النقل

كما شملت الزيارة مستودع وورشات الصيانة والإصلاح التابعة للشركة، حيث تم معاينة ظروف العمل ومدى جاهزية الفرق الفنية والأسطول، ومتابعة نسق عمليات الصيانة والإصلاح، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لضمان أفضل ظروف النقل خلال العودة المدرسية والجامعية القادمة
وأكد الوالي في هذا الصدد، أن شركة النقل بالساحل تمتلك من الإمكانات البشرية واللوجستية ما يؤهلها لمواصلة تطوير خدماتها وتحسين مردوديتها، داعياً إلى مزيد اعتماد الصيانة الاستباقية، وحسن استغلال الموارد المتوفرة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح لضمان نجاعة الأداء وجودة الخدمات، إلى جانب دعوة مستعملي النقل العمومي للحفاظ على الممتلكات العامة و نبذ كل عمليات التخريب والاعتداء على وسائل النقل
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