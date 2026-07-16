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وزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/638a1b35a010c5.34520893_lphknqfjmieog.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 09:00 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة، اليوم الخميس، عن افتتاح موسم العمرة 1448هـ / 2027-2026 ، وذلك تبعا للبلاغ الصّادر عن المملكة العربيّة السّعودية بشأن بدء موسم العمرة ، وتطبيقا لمقتضيات المذكّرة التّوجيهيّة لتنظيم موسم العمرة الصّادرة بتاريخ 13 جويلية 2026 .

وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرّسمي للوزارة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين.

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