وزارة الشؤون الدينية تعلن عن افتتاح موسم العمرة

أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة، اليوم الخميس، عن افتتاح موسم العمرة 1448هـ / 2027-2026 ، وذلك تبعا للبلاغ الصّادر عن المملكة العربيّة السّعودية بشأن بدء موسم العمرة ، وتطبيقا لمقتضيات المذكّرة التّوجيهيّة لتنظيم موسم العمرة الصّادرة بتاريخ 13 جويلية 2026 .وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة "الفايسبوك"، على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب الأنموذج المنشور على الموقع الرّسمي للوزارة وذلك ضمانا لحقوق الطرفين.