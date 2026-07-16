وزارة التشغيل: دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة إلى موفى 2025

أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من، في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، بكلفة جملية قاربت، بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها.وأوضحت الوزارة أن تنمية روح المبادرة أدرجت منذ سنة 2024 كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لمختلف اختصاصات التكوين المهني.وأضاف ممثلو الوزارة أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من، فيما قامت الوكالة التونسية للتكوين المهني بتكوين أكثر منموزعين على، ليستفيد من البرنامج أكثر منوفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، أفادت الوزارة بأنه تم إحصاء أكثر منممول أو في طور التمويل، إلى جانب تسجيلسنة 2025 ضمن خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دراسةلفائدة منظوري مؤسسة "فداء"، تم تمويل عدد منها فيما لا تزال بقية الملفات قيد الاستكمال. كما تم إمضاء عقد أهداف مع البنك التونسي للتضامن لتعزيز النفاذ إلى التمويل.وأشارت الوزارة إلى أن برنامج، المنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفر في مرحلته الأولى، خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات.وفي مجال التكوين المهني، أكدت الوزارة مواصلة تجهيزوإعادة هيكلة عدد من المراكز بمختلف الجهات، إلى جانب تنفيذ أكثر منلتحسين جاهزية المبيتات والرفع في طاقة استيعابها بأكثر منخلال سنتي 2025 و2026، فضلا عن إطلاق البرنامج الوطنيلإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة.وخلال النقاش، دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتمويل، خاصة لفائدة سكان المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين هياكل التكوين المهني ومختلف الوزارات لإعداد برامج تستجيب لحاجيات سوق الشغل.