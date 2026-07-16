وزارة التشغيل: دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة إلى موفى 2025
أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة، في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار، بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها.
وأوضحت الوزارة أن تنمية روح المبادرة أدرجت منذ سنة 2024 كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لمختلف اختصاصات التكوين المهني.
وأضاف ممثلو الوزارة أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 صاحب مشروع، فيما قامت الوكالة التونسية للتكوين المهني بتكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، ليستفيد من البرنامج أكثر من 2000 منتفع.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، أفادت الوزارة بأنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب ممول أو في طور التمويل، إلى جانب تسجيل 3077 مطلبا سنة 2025 ضمن خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دراسة 130 مطلبا لفائدة منظوري مؤسسة "فداء"، تم تمويل عدد منها فيما لا تزال بقية الملفات قيد الاستكمال. كما تم إمضاء عقد أهداف مع البنك التونسي للتضامن لتعزيز النفاذ إلى التمويل.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "كبار المشغلين"، المنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفر في مرحلته الأولى 15 ألف موطن شغل، خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مجال التكوين المهني، أكدت الوزارة مواصلة تجهيز 11 مركز تكوين وإعادة هيكلة عدد من المراكز بمختلف الجهات، إلى جانب تنفيذ أكثر من 60 تدخلا لتحسين جاهزية المبيتات والرفع في طاقة استيعابها بأكثر من 150 سريرا خلال سنتي 2025 و2026، فضلا عن إطلاق البرنامج الوطني "الفرصة الجديدة" لإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة.
وخلال النقاش، دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتمويل، خاصة لفائدة سكان المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين هياكل التكوين المهني ومختلف الوزارات لإعداد برامج تستجيب لحاجيات سوق الشغل.
وأوضحت الوزارة أن تنمية روح المبادرة أدرجت منذ سنة 2024 كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لمختلف اختصاصات التكوين المهني.
وأضاف ممثلو الوزارة أن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تولت تكوين أكثر من 930 صاحب مشروع، فيما قامت الوكالة التونسية للتكوين المهني بتكوين أكثر من 130 مكونا موزعين على 54 مركزا، ليستفيد من البرنامج أكثر من 2000 منتفع.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، أفادت الوزارة بأنه تم إحصاء أكثر من 5700 مطلب ممول أو في طور التمويل، إلى جانب تسجيل 3077 مطلبا سنة 2025 ضمن خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن دراسة 130 مطلبا لفائدة منظوري مؤسسة "فداء"، تم تمويل عدد منها فيما لا تزال بقية الملفات قيد الاستكمال. كما تم إمضاء عقد أهداف مع البنك التونسي للتضامن لتعزيز النفاذ إلى التمويل.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج "كبار المشغلين"، المنجز في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفر في مرحلته الأولى 15 ألف موطن شغل، خاصة في قطاعات صناعة مكونات السيارات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي مجال التكوين المهني، أكدت الوزارة مواصلة تجهيز 11 مركز تكوين وإعادة هيكلة عدد من المراكز بمختلف الجهات، إلى جانب تنفيذ أكثر من 60 تدخلا لتحسين جاهزية المبيتات والرفع في طاقة استيعابها بأكثر من 150 سريرا خلال سنتي 2025 و2026، فضلا عن إطلاق البرنامج الوطني "الفرصة الجديدة" لإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة.
وخلال النقاش، دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتمويل، خاصة لفائدة سكان المناطق الريفية، وتعزيز التنسيق بين هياكل التكوين المهني ومختلف الوزارات لإعداد برامج تستجيب لحاجيات سوق الشغل.
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