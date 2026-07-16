بنزرت: التأكيد على تعزيز البعدين الثقافي والترفيهي في برمجة المهرجانات الصيفية بالجهة

أكد والي بنزرت، رئيس المجلس الجهوي للثقافة، سالم بن يعقوب، اليوم الخميس، أهمية إيلاء البعدين الثقافي والترفيهي المكانة التي يستحقانها عند إعداد البرامج الفنية للمهرجانات الصيفية بمختلف معتمديات الجهة، بما يضمن تنوع العروض واستجابتها لمختلف الأذواق.وجاء ذلك خلال جلسة عمل موسعة خُصصت لمتابعة آخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية لتنظيم التظاهرات والمهرجانات الصيفية المبرمجة بكامل معتمديات ولاية بنزرت الأربع عشرة، بحضور المعتمدين والكتّاب العامين المكلفين بتسيير البلديات، إلى جانب ممثلي مختلف المصالح الإدارية والهياكل الأمنية والحماية المدنية.وشدد والي الجهة على حرص السلط الجهوية، تنفيذا للتوصيات الوطنية في المجال، على توفير كل ظروف النجاح لمختلف المهرجانات، سواء المحلية أو الجهوية أو الدولية، من خلال الإحاطة بها ودعمها ماديا ومعنويا، باعتبارها رافدا أساسيا لتنشيط الحياة الثقافية والترفيهية بالجهة.ودعا مختلف القائمين على تنظيم هذه التظاهرات إلى مزيد العناية بالتحضيرات اللوجستية والبشرية، مع التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق الإداري والميداني بين جميع المتدخلين، بما يكفل حسن سير مختلف الفعاليات ويوفر أفضل الظروف لاستقبال الجمهور وإنجاح الدورات المهرجانية.كما تم، خلال الجلسة، استعراض مدى تقدم الاستعدادات الخاصة بمختلف البرامج والعروض المبرمجة ضمن الموسم الثقافي الصيفي بولاية بنزرت.ويُذكر أن ولاية بنزرت تحتضن خلال هذا الموسم 16 تظاهرة ثقافية، تتوزع بين تسعة أيام ثقافية وسبعة مهرجانات محلية وجهوية ودولية.