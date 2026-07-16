بن عروس: جامعة قرطاج تنظم يوما جهويا للتوجيه الجامعي بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية

نظّمت جامعة قرطاج، اليوم الخميس، بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية، يوما جهويا للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا، خصّص للتعريف بمختلف الاختصاصات وعروض التكوين التي توفرها المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى هذه الجامعة، بما يساعد الطلبة على اختيار مساراتهم الجامعية وفق ميولاتهم وآفاقهم المهنية.وأفاد عبد القادر الحمدوني عن لجنة التنظيم ومدير قسم العلوم والبيئة بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة، بأنّ هذا اليوم يهدف لتعريف الطلبة الجدد بكل ما يتعلق بمختلف الاختصاصات، والاجازات الجامعية ونظام التدريس والتقييم، وتوجيههم الى الاختيار الأمثل الذي يتناسب مع ميولاتهم وامكانياتهم على ضوء سلم ومجموع النقاط التي تحصلوا عليها، إضافة الى الإجابة عن كل تساؤلاتهم المتعلقة بهذه الاختصاصات، وارشادهم الى كل مسالك التوجيه والعروض التكوينية المتوفرة.من جهتها، بيّنت الكاتبة العامة للمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية، سنية القرقني، أنه بالتنسيق مع جامعة قرطاج، تم اقتراح تنظيم هذا اليوم الجهوي للتوجيه بالمعهد، وتم ادراجه بدليل التوجيه الجامعي ضمن الايام الجهوية المقترحة للتوجيه الجامعي، حيث تم اعلام ومراسلة مختلف الهياكل ذات العلاقة بالتوجيه والحياة الجامعية، الى جانب التنسيق مع السلط المحلية والجهوية لإيصال المعلومة للطلبة الجدد واوليائهم واعلامهم بهذا الموعد، وذلك بهدف تقريب الخدمات الإدارية لطالبيها، وتجميعها في فضاء واحد للاستفادة والاجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالتوجيه لمختلف المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج، وتسليط الضوء على الاجازات الجديدة التي تم تأهيلها بالمعهد .وتطرّق مدير قسم الطاقة وأساليب البيئة بالمعهد، هشام التاغوتي، الى الاجازات الجديدة بالمعهد والمرتبطة بمجالات الهندسة الطاقية، وإدارة الأنظمة البيولوجية والتنمية المستدامة، وبالتكنولوجيات الخضراء والمراقبة الذكية للبيئة، وكيمياء البيئة والتكنولوجيات الخضراء، والهندسة الطاقية المتقدمة باعتبارها مجالات حيوية ومتطلبات للتكوين في العصر الراهن.وحضر في هذا اليوم التوجيهي ممثلون عن مختلف المؤسسات الجامعية بولاية نابل، وكذلك أساتذة عن عدد من المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة قرطاج، الى جانب ممثلين عن مختلف مرافق الخدمات والحياة الجامعية من سكن، واعاشة، ومنح وقروض جامعية، ونقل، وغيرها من المؤسسات والهياكل المتداخلة مع المنظومة الحياة الجامعية، وعدد من الطلبة الجدد واوليائهم.