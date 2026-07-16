رفض الإفراج عن غسان البوغديري في قضية "أسطول الصمود"

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة، العضو بالهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود".وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، خلال شهر مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، من بينهم، وذلك من أجل تهم تتعلق