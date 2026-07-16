رفض الإفراج عن غسان البوغديري في قضية "أسطول الصمود"
قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض مطلب الإفراج المقدم لفائدة غسان البوغديري، العضو بالهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود".
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، خلال شهر مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، من بينهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري وأمين بنور ونبيل الشنوفي، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، خلال شهر مارس الماضي، بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ"أسطول الصمود"، من بينهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري وأمين بنور ونبيل الشنوفي، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات.
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