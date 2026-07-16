جامعة سوسة تطلق مركز "كونفوشيوس" لتعليم اللغة الصينية في المجال السياحي

تستعد جامعة سوسة لإطلاق مركز "كونفوشيوس" لتعليم اللغة الصينية المختصة في القطاع السياحي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين تونس والصين والاستجابة للطلب المتزايد على تعلم اللغة الصينية، وفق ما أفاد به رئيس الجامعة، لطفي بلقاسم.وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اليوم الإعلامي للتوجيه الجامعي لسنة 2026، أن المركز الذي سيكون مفتوحًا أمام العموم بداية من السنة المقبلة، يُعد الثاني من نوعه في تونس بعد مركز "كونفوشيوس" بجامعة قرطاج، غير أنه سيختص في تدريس اللغة الصينية الموجهة إلى المجال السياحي.وأضاف أن إحداث المركز يأتي في إطار اتفاقية تعاون بين جامعة سوسة وجامعة بكين للغات الأجنبية، تنص على بعث مركز لتعليم اللغة الصينية، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني سيرسل قريبا مشرفين اثنين لتأمين انطلاق نشاطه.وبيّن أن جامعة سوسة ترتبط بشبكة من اتفاقيات التعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية عربية وإفريقية وأوروبية، إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات الصينية، لافتًا إلى أنها أبرمت أيضًا أربع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صينية تشمل مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتعاون الأكاديمي، فضلًا عن تبادل الطلبة والباحثين.وأكد أن المركز سيولي اهتمامًا خاصًا بتدريس اللغة الصينية في المجال السياحي، بالنظر إلى المكانة التي تحتلها سوسة كوجهة سياحية رئيسية، بما يسهم في تكوين أدلاء سياحيين وإطارات مختصة قادرين على التواصل باللغة الصينية والاستجابة لحاجيات السياح الصينيين.ويأتي إحداث المركز في ظل تنامي أهمية السوق السياحية الصينية بالنسبة إلى الوجهة التونسية، إذ استقبلت تونس نحو 28 ألف سائح صيني خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 19,3 بالمائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفع عدد الوافدين من هذه السوق بنسبة 8,7 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026.وفي سياق الجهود الرامية إلى تعزيز حضور تونس في السوق السياحية الصينية، كان الديوان الوطني التونسي للسياحة قد أصدر، قبل عامين، سلسلة من الكتب والكتيبات السياحية باللغة الصينية تحت عنوان "زوار من الصين.. كتب الجيب للسياحة في تونس"، بهدف التعريف بالمقومات السياحية والثقافية للبلاد.