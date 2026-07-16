القصرين: تكريم رياضيين وإعلاميين وشركاء القطاع في ختام الموسم الرياضي 2025-2026

تُوّج، اليوم التقييمي للرياضة والتربية البدنية بولاية القصرين، الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمقر الولاية، بتكريم نخبة من الرياضيين والرياضيات الذين حققوا نتائج متميزة خلال الموسم الرياضي 2025-2026.وأكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالقصرين، هيثم غضباني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التكريم يندرج في إطار تثمين المجهودات التي بذلها الرياضيون طيلة الموسم المنقضي، رغم محدودية الإمكانيات، وتشجيعهم على مواصلة التألق وتحقيق مزيد من النجاحات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.وأوضح غضباني أن التكريم شمل أيضا إطارات التربية البدنية الذين أشرفوا على اختبارات مادة التربية البدنية وساهموا في تأمين مختلف الإمتحانات الوطنية الخاصة بشعبة الرياضة، تقديرا لما بذلوه من جهود لإنجاح هذه المحطات التربوية.وأضاف أن المندوبية حرصت كذلك على تكريم عدد من الشركاء الذين كان لهم دور فاعل في إنجاح الموسم الرياضي، على غرار الوحدات الأمنية والعسكرية، والحماية المدنية، والمصالح الصحية، وأيضا الإدارة الجهوية للتجهيز، نظرا لمساهمتها الهامة في دفع إنجاز المشاريع الرياضية وتجاوز الإشكاليات الفنية والإدارية المتعلقة بالدراسات والأشغال والملفات المرجعية.كما تم، بالمناسبة، تكريم ثلة من الصحفيين والإعلاميين بالجهة، من بينهم صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، تقديرا لمساهمتهم الفاعلة في مواكبة مختلف التظاهرات الرياضية وتسليط الضوء على أنشطة القطاع، بما أسهم في إنجاح الموسم الرياضي وإبراز إنجازات رياضيي الجهة.واعتبر غضباني ل"وات" أن هذا اليوم مثل محطة لتقييم حصيلة الموسم الرياضي واستشراف المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الإحتفاء بالرياضيين المتفوقين وتخليد إنجازاتهم يشكل حافزا لمزيد من العطاء والاجتهاد، وشدّد على أن ولاية القصرين ستظل "مهد الأبطال" في مختلف الإختصاصات الرياضية، بفضل ما تزخر به من طاقات ومواهب واعدة.من جهتهم، عبّر عدد من الرياضيين المكرمين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن اعتزازهم بهذا التكريم، معتبرينه حافزا معنويا كبيرا لمواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل خلال المواسم المقبلة، كما ثمّنوا مبادرة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في الإحتفاء بالمتميزين، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات من شأنها تعزيز روح المثابرة والإصرار على تشريف ولاية القصرين ورفع الراية الوطنية في مختلف الإستحقاقات الرياضية.