القيروان: مقتل شاب طعنا والشرطة توقف المشتبه به

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، الخميس، إثر تعرضه لطعنات بسكين خلال شجار نشب بالقرب من مفترقبمنطقةفي ولاية القيروان، فيما تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف المشتبه به في وقت وجيز.وتفيد المعطيات الأولية بأن خلافا نشب بين الضحية وشاب آخر في العقد الثاني من عمره، قبل أن يتطور إلى اعتداء بالعنف، حيث عمد المشتبه به إلى تسديد طعنتين على مستوى القلب، ما تسبب في إصابة الضحية بجروح بليغة.وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلىبالقيروان، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بخطورة إصابته رغم محاولات الإطار الطبي لإنقاذه.وعقب الجريمة، كثفت الوحدات الأمنية تحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه قبل تمكنه من الفرار.وباستشارة النيابة العمومية بالقيروان، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة البحث، مع تكليف فرقة أمنية مختصة بمواصلة التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها، تمهيدا لإحالته على أنظار العدالة.