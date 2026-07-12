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قادة العالم ينعون أمير قطر السابق.. والدوحة تحدد موعد التشييع والعزاء

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Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Juillet 2026 - 09:10 قراءة: 2 د, 18 ث
      
قدم العديد من قادة العالم اليوم الأحد، التعازي بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعزاء لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.


بدوره، أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، عن تعازيه بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مستذكرا قيادته البصيرة وإسهاماته القيمة في تنمية قطر.


أما وزير خارجية باكستان محمد إسحق دار فأعرب عن بالغ حزنه لتلقي نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق لدولة قطر.

من جهته، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن رحيل أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي.

رئيس حكومة لبنان نواف سلام، قال بدوره إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيبقى حاضرا في ذاكرة لبنان لما قدمه من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف.

أما رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، فقد بعث رسالة تعزية إلى أمير قطر، بوفاة والده الشيخ حمد بن خليفة، أعرب فيها عن خالص تعازيه إلى دولة قطر، حكومة وشعبا، بهذا الفقد الأليم داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وزير خارجية العراق فؤاد حسين كذلك تقدم بأحر التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة وحكومة وشعب قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

كذلك نعى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ببالغ الحزن والأسى وفاة أمير قطر السابق، معبرا أنه كان زعيما صاحب رؤية ثاقبة قاد قطر إلى مستويات عالية من التنمية والازدهار.

وفي ليبيا، تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، ببالغ الحزن والأسى بخالص التعازي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولدولة قطر وشعبها الشقيق.

وقدم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خالص التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وتقدم الرئيس الصومالي بأصدق التعازي وأخلص مشاعر المواساة لأمير دولة قطر ولأسرة الفقيد الكريمة وللشعب القطري الشقيق.

من جهته، غزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة واصفا إياه بالمؤسس والقائد الوطني والعربي الكبير، مشيرا إلى أنه أفنى حياته في رفعة وطنه وشعبه والوصول بهما لمكانة عربية ودولية رائدة.
بدوره تقدم العاهل الأردني عبدالله الثاني بأحر التعازي من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري الشقيق بوفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

إلى ذلك، أعلن الديوان الأميري القطري أن الصلاة على سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بعد صلاة المغرب اليوم الأحد في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، مشيرا إلى أن الجثمان سيوارى الثرى في مقبرة لوسيل عقب الصلاة.

وأعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم سيستقبل المعزين من قادة الدول والأسرة الحاكمة والأعيان والمواطنين بقصر لوسيل الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأعلنت قطر الحداد العام في كافة أنحاء الدولة 4 أيام اعتبارا من اليوم.
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