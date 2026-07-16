سوسة: الاحتفاظ بالزوج والابن بعد مقتل امرأة طعنا بالقلعة الصغرى

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بفتح بحث تحقيقي في جريمة مقتل امرأة أجنبية في العقد السادس من عمرها، بعد تعرضها إلى طعنات بآلة حادة داخل منزلها بمنطقة، مع الاحتفاظ بزوجها وابنها على ذمة الأبحاث.وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا في حق الأب وابنه، وضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجلوأضاف أن الأبحاث انطلقت إثر وفاة الضحية متأثرة بإصابات بليغة ناجمة عن طعنات تعرضت لها في أنحاء مختلفة من جسدها.كما أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بكل من الزوج والابن، مع إخضاع نجل الضحية، وهو في العقد الرابع من عمره، لاختبار نفسي في إطار الأبحاث الجارية.وكانت النيابة العمومية قد أذنت، عقب معاينة مسرح الجريمة، برفع جثة الضحية وإحالتها إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، مع تكليف فرقة أمنية مختصة بمباشرة الأبحاث والتحريات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات.