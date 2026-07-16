وزير الشباب والرياضة يجتمع بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للتايكواندو

أشرف وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي اليوم الخميس على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للتايكواندو برئاسة سامي العوني استمع خلالها لمشاغل الجامعة واحتياجاتها واهدافها المسقبلية من اجل مزيد دعم الرياضيين والاحاطة بهم لتحقيق أفضل النتائج.واعتبر وزير الشباب والرياضة ان رياضة التايكواندو من الاختصاصات الرياضية الفردية المشرفة جدا لتونس بما يحققه رياضيوها الابطال من تتويجات قارية واقليمية ودولية، داعيا الى ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير كل الظروف الملائمة وضمان الإحاطة اللازمة بالرياضيين على كل المستويات وايلاء رياضيي النخبة اهتماما خاصا، معلنا انه قد تم احداث خلية خاصة بهم صلب الإدارة العامة للرياضة لضمان المتابعة المستمرة واليومية للرياضيين وتذليل كل الصعوبات التي قد تعترضهم وتوجيه تركيزهم فقط على التمارين والمنافسات من اجل حصد الميداليات والتتويجات.كما دعا الوزير أعضاء المكتب الجامعي الى العمل وفق رؤية واضحة وبناء مشروع مستقبلي يهدف إلى الاعداد الجيد لتكوين أجيال جديدة من الابطال من خلال المراهنة على الناشئة والتركيز على التكوين القاعدي واستكشاف المواهب إيمانا بما تزخر به البلاد وخاصة الجهات الداخلية من مواهب وطاقات قادرة على مواصلة التحدي ورفع الراية الوطنية عاليا.