المنستير: عروض فنية متنوعة في الدورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال

بكرنفال يتضمن جميع التعبيرت الفنية تؤمنه فرق من مختلف أنحاء البلاد، تنطلق يوم غرة أوت فعاليات الدورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال.ويجوب الكرنفال شارع الجبيب بورقيبة لينتهي أمام بلدية المكان بغرض أزياء لخريجي مدارس التكوين المهني بالجهة.ووفق ما جاء في ندوة صحفية للهيئة المديرة للمهرجان احتضنها مقر بلدية قصر هلال تتضمن الدورة 31 لمهرجان النسيج إضافة إلى الكرنفال، 11 عرضا فنيا ينطلق أولها يوم 3 أوت بعرض للفنان رضا الفتيتي يليه يوم 4 أوت عرض للفنان هشام سلام ويوم 5 أوت عرض بعنوان "ولد الطلياني".أما يوم 6 أوت فسيكون جمهور التظاهرة من الأطفال مع عرض خاص بهم يقدمه غازي العياشي في حين يكون الشباب على موعد يوم 7 أوت مع عرض "' young" . ويخصص يوم 8 أوت لتقديم عرض بعنوان المحافل في حين سيقدم القنان رياض النهدي يوم 10 أوت عرض "عبودة show".وتتواصل العروض يوم 12 أوت مع سهرة موسيقية بعنوان "ألف ليلة وليلة" تتبعها يوم 14 أوت سهرة بعنوان "kaso" . ويقدم الفنان لطفي بوشناق يوم 17 أوت سهرة فنية في حين تختتم سلسلة العروض بعرض الزيارة.وفي هذا السياق أوضح مدير المهرجان حسن بوسلامة أنه تم تهيئة مسرح هواء طلق مؤقت بفضاء الملعب البلدي بالجهة يليق بسمعة المهرجان ورواده، بكلفة جملية تناهز 50 ألف دينار.كما أشار إلى أن معلوم الفرجة سيكون مناسبا لافتا إلى برمجة اشتراك قيمته 60 د لحضور 5 عروض لكل من مرتضى الفتيتي ولطفي بوشناق وهشام سلام ورياض النهدي و"عمي زيزو" للأطفال في جين تتراوح قيمة تذاكر بقية العرةض بين بقية العروض بين 10 و 15 و30 د كأقصى حد.