السيارات الشعبية في تونس: المنافسة الآسيوية تتواصل و"كيا بيكانتو" في الصدارة
أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات أن سوق السيارات الشعبية في تونس حافظ خلال السداسي الأول من سنة 2026 على استقراره النسبي، مع استمرار هيمنة العلامات الآسيوية، وخاصة الكورية الجنوبية والصينية واليابانية، على المراتب الأولى.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الشعبية 5189 سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابل 5255 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع طفيف بنسبة 1,3 بالمائة.
وحافظت "كيا بيكانتو" الكورية الجنوبية على صدارة السيارات الشعبية الأكثر مبيعا، بعد تسويق 1043 سيارة، مقابل 727 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2025.
وجاءت "هيونداي غراند i10" في المرتبة الثانية بـ935 سيارة، تلتها "شيري تيغو 1X" الصينية في المركز الثالث بـ912 سيارة، رغم تراجع مبيعاتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتلت "رينو كويد" الفرنسية المرتبة الرابعة بعد بيع 894 سيارة، فيما جاءت "سوزوكي سيليريو" اليابانية خامسة بـ830 سيارة، مسجلة أكبر تراجع عددي ضمن السيارات الخمس الأولى.
وشملت بقية الترتيب "سيتروين C3" بـ413 سيارة، و"ميتسوبيشي أتراج" بـ158 سيارة، بينما اقتصرت مبيعات "شيري QQ" و"بيجو 208" على سيارتين فقط لكل منهما، في حين لم تسجل سيارات "تويوتا أغيا" و"سيات إيبيزا" و"رينو كليو" و"فيات باندا" و"سكودا فابيا" و"تويوتا ياريس" أي عملية بيع خلال الفترة ذاتها.
وخلال شهر جوان 2026، ارتفعت مبيعات السيارات الشعبية إلى 1198 سيارة مقابل 1009 سيارات في جوان 2025، بزيادة بلغت 18,7 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع مبيعات "كيا بيكانتو" إلى 312 سيارة و"سوزوكي سيليريو" إلى 298 سيارة، إلى جانب الأداء الجيد لكل من "هيونداي غراند i10" و"رينو كويد" و"شيري تيغو 1X".
وفي ما يتعلق بالأسعار، تتراوح أسعار السيارات الشعبية المعروضة في السوق التونسية بين 26.790 ألف دينار لسيارة "تويوتا أغيا" و35 ألف دينار لسيارة "سيتروين C3"، فيما يبلغ متوسط أسعار هذا الصنف نحو 31.430 ألف دينار.
وتشير المعطيات إلى أن أغلب السيارات الأكثر مبيعا تنتمي إلى الفئة السعرية التي تتراوح بين 28 ألف دينار و33 ألف دينار، وهو ما يعكس توجه المستهلكين نحو السيارات ذات الأسعار المتوسطة.
ويذكر أن السيارات الشعبية لا تزال تشهد إقبالا كبيرا في تونس، في ظل تواصل فترات الانتظار للحصول عليها، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات خمس سنوات.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الشعبية 5189 سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابل 5255 سيارة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع طفيف بنسبة 1,3 بالمائة.
وحافظت "كيا بيكانتو" الكورية الجنوبية على صدارة السيارات الشعبية الأكثر مبيعا، بعد تسويق 1043 سيارة، مقابل 727 سيارة خلال السداسي الأول من سنة 2025.
وجاءت "هيونداي غراند i10" في المرتبة الثانية بـ935 سيارة، تلتها "شيري تيغو 1X" الصينية في المركز الثالث بـ912 سيارة، رغم تراجع مبيعاتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتلت "رينو كويد" الفرنسية المرتبة الرابعة بعد بيع 894 سيارة، فيما جاءت "سوزوكي سيليريو" اليابانية خامسة بـ830 سيارة، مسجلة أكبر تراجع عددي ضمن السيارات الخمس الأولى.
وشملت بقية الترتيب "سيتروين C3" بـ413 سيارة، و"ميتسوبيشي أتراج" بـ158 سيارة، بينما اقتصرت مبيعات "شيري QQ" و"بيجو 208" على سيارتين فقط لكل منهما، في حين لم تسجل سيارات "تويوتا أغيا" و"سيات إيبيزا" و"رينو كليو" و"فيات باندا" و"سكودا فابيا" و"تويوتا ياريس" أي عملية بيع خلال الفترة ذاتها.
وخلال شهر جوان 2026، ارتفعت مبيعات السيارات الشعبية إلى 1198 سيارة مقابل 1009 سيارات في جوان 2025، بزيادة بلغت 18,7 بالمائة، مدفوعة أساسا بارتفاع مبيعات "كيا بيكانتو" إلى 312 سيارة و"سوزوكي سيليريو" إلى 298 سيارة، إلى جانب الأداء الجيد لكل من "هيونداي غراند i10" و"رينو كويد" و"شيري تيغو 1X".
وفي ما يتعلق بالأسعار، تتراوح أسعار السيارات الشعبية المعروضة في السوق التونسية بين 26.790 ألف دينار لسيارة "تويوتا أغيا" و35 ألف دينار لسيارة "سيتروين C3"، فيما يبلغ متوسط أسعار هذا الصنف نحو 31.430 ألف دينار.
وتشير المعطيات إلى أن أغلب السيارات الأكثر مبيعا تنتمي إلى الفئة السعرية التي تتراوح بين 28 ألف دينار و33 ألف دينار، وهو ما يعكس توجه المستهلكين نحو السيارات ذات الأسعار المتوسطة.
ويذكر أن السيارات الشعبية لا تزال تشهد إقبالا كبيرا في تونس، في ظل تواصل فترات الانتظار للحصول عليها، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات خمس سنوات.
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