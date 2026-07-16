أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء بيع وتصنيع السيارات أن سوق السيارات الشعبية في تونس حافظ خلال السداسي الأول من سنة 2026 على استقراره النسبي، مع استمرار هيمنة العلامات الآسيوية، وخاصة الكورية الجنوبية والصينية واليابانية، على المراتب الأولى.وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الشعبيةخلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بتراجع طفيف بنسبةوحافظتالكورية الجنوبية على صدارة السيارات الشعبية الأكثر مبيعا، بعد تسويق، مقابلخلال السداسي الأول من سنة 2025.وجاءتفي المرتبة الثانية بـ، تلتهاالصينية في المركز الثالث بـ، رغم تراجع مبيعاتها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.واحتلتالفرنسية المرتبة الرابعة بعد بيع، فيما جاءتاليابانية خامسة بـ، مسجلة أكبر تراجع عددي ضمن السيارات الخمس الأولى.وشملت بقية الترتيببـ، وبـ، بينما اقتصرت مبيعاتعلى سيارتين فقط لكل منهما، في حين لم تسجل سياراتأي عملية بيع خلال الفترة ذاتها.وخلال شهر جوان 2026، ارتفعت مبيعات السيارات الشعبية إلىمقابلفي جوان 2025، بزيادة بلغت، مدفوعة أساسا بارتفاع مبيعاتإلىإلى، إلى جانب الأداء الجيد لكل منوفي ما يتعلق بالأسعار، تتراوح أسعار السيارات الشعبية المعروضة في السوق التونسية بينلسيارةلسيارة، فيما يبلغ متوسط أسعار هذا الصنف نحووتشير المعطيات إلى أن أغلب السيارات الأكثر مبيعا تنتمي إلى الفئة السعرية التي تتراوح بين، وهو ما يعكس توجه المستهلكين نحو السيارات ذات الأسعار المتوسطة.ويذكر أن السيارات الشعبية لا تزال تشهد إقبالا كبيرا في تونس، في ظل تواصل فترات الانتظار للحصول عليها، والتي قد تتجاوز في بعض الحالات