JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 13:31 Tunis

النائب مروان زيان يوجه سؤالا إلى وزيرة المالية بشأن رفض تسلم مقترحات اتحاد الشغل حول قانون المالية 2027

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6901a5f88a05a7.47235210_fmopqjieklngh.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 12:42 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أعلن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان أنه أودع، بتاريخ 6 جويلية 2026، سؤالا كتابيا موجها إلى وزيرة المالية، للاستفسار عن أسباب رفض مصالح الوزارة تسلم وثيقة المقترحات التي أعدها الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح زيان أن هذه الخطوة تأتي على خلفية ما وصفه بـ"التناقض" في تعامل الوزارة مع الاتحاد، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية كانت قد وجهت في وقت سابق مراسلة رسمية دعت فيها المنظمة الشغيلة إلى تقديم مقترحاتها بشأن إعداد مشروع قانون المالية، وهو ما دفع خبراء الاتحاد إلى إعداد وثيقة تضمنت جملة من المقترحات المتعلقة بالإصلاح الجبائي، ودعم الاستثمار العمومي، وعقلنة التداين.


وأضاف أن ممثلي الاتحاد فوجئوا، عند توجههم لإيداع الوثيقة، برفض مكتب الضبط تسلمها، استنادا إلى ما قيل إنها "تعليمات فوقية"، تزامنا مع تداول أنباء عن إعفاء المسؤول الإداري الذي أمضى على المراسلة الأولى.


واعتبر النائب أن ما حصل لا يقتصر على كونه إشكالا إداريا، بل يعكس، وفق تقديره، غلقا لقنوات التواصل مع الشريك الاجتماعي.

وقال مروان زيان إن رفض استقبال مقترحات المنظمات الوطنية من قبل السلطة التنفيذية يفرض، من وجهة نظره، تفعيل الدور التشريعي للبرلمان، معتبرا أن مجلسي النواب والجهات والأقاليم يمكن أن يكونا فضاء لتبني مثل هذه المقترحات وتحويلها إلى مبادرات تشريعية.

وطالب، من خلال سؤاله الكتابي، وزيرة المالية بتقديم توضيحات رسمية بشأن أسباب رفض تسلم الوثيقة، والكشف عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص الإقالات المرتبطة بهذه الواقعة، مؤكدا أنه ينتظر الرد في الآجال القانونية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 332990

babnet

كل الأخبار...

13:31 - 16 اعتداء طال الصحفيين والمصورين خلال شهر جوان (وحدة الرصد بنقابة الصحفيين)
13:18 - يوم 23 جويلية 2026 الإطلاق الرّسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية لتعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات
12:52 - اليوم.. انطلاق الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي ببرمجة تونسية وعربية وعالمية
12:42 - النائب مروان زيان يوجه سؤالا إلى وزيرة المالية بشأن رفض تسلم مقترحات اتحاد الشغل حول قانون المالية 2027
12:37 - الكاف: تواصل عمليات إخماد حريق جبل بوغانم لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية
12:33 - المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو الى التسريع في اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل في اقرب الآجال
12:28 - السيارات الشعبية في تونس: المنافسة الآسيوية تتواصل و"كيا بيكانتو" في الصدارة
11:49 - شركة مصرية تطلق رحلات مباشرة بين روسيا وتونس
10:55 - الحماية المدنية تتدخل لإطفاء 210 حرائق خلال 24 ساعة وتدعو المواطنين إلى التبليغ عند مشاهدة دخان أو نار مشتعلة
10:53 - طقس تواصل ارتفاع الحرارة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي الخميس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
World Cup 2026
 WC 2026  Next Match le samedi| beIN Sports
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 16 جويلية 2026 | 1 صفر 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:40
16:16
12:32
05:13
03:25
الرطــوبة:
% 13
Babnet
Babnet44°
44° Babnet
الــرياح:
3.27 كم/س
Babnet
Babnet28°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
44°-28
46°-31
43°-30
44°-30
44°-32
  • Avoirs en devises 22955,3
  • (15/07)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37349 DT
  • (15/07)
  • 1 $ = 2,95951 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/07)     824,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/07)   29262 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio