اليوم.. انطلاق الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي ببرمجة تونسية وعربية وعالمية
تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي، لتتواصل إلى غاية 19 أوت المقبل، من خلال برنامج يضم 20 سهرة تجمع بين الموسيقى والمسرح، بمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والعالميين على ركح المسرح الأثري بقرطاج.
ويفتتح الفنان التونسي صابر الرباعي هذه الدورة بعرض يحمل عنوان "تحت الياسمين"، في عودة جديدة إلى ركح قرطاج الذي اعتلاه أكثر من عشرين مرة منذ أول مشاركة له سنة 1994. ويستضيف الرباعي خلال السهرة عددا من الفنانين، من بينهم لطفي بوشناق، إلى جانب الأصوات الشابة محمد علي شبيل وبثينة النابولي وأحمد الرباعي وملكة الشارني.
وتختتم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعاليات الدورة يوم 19 أوت، في أول ظهور لها على ركح قرطاج منذ سنة 2018.
وتقام هذه الدورة بميزانية تناهز 3,5 ملايين دينار، وتشهد عودة عدد من الأسماء العربية البارزة، من بينها الشاب خالد الذي يحيي سهرة 18 جويلية بعد غياب عشر سنوات عن المهرجان، كما تعود الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى قرطاج بعد أكثر من عقدين، في سهرة مشتركة مع محمد خيري يوم 6 أوت، مخصصة للاحتفاء بالأغنية الطربية السورية وتراث القدود الحلبية، بمرافقة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني.
ولأول مرة، يعتلي المنشد العالمي سامي يوسف ركح قرطاج في سهرة 1 أوت، بمشاركة 53 عازفا من أكثر من ثلاثين دولة.
وتخصص البرمجة حيزا هاما للإنتاج التونسي من خلال سبع سهرات، تشمل ست حفلات موسيقية وعرضا مسرحيا هو "القرهمانة" للمخرج والممثل معز التومي، الذي يسجل أول ظهور له على ركح قرطاج.
كما تستضيف الدورة الفنانة العالمية أنجليك كيدجو من البنين يوم 23 جويلية، إلى جانب سهرة خيرية يحييها الفنان اللبناني ريان يوم 2 أوت، تخصص مداخيلها لفائدة مرضى السرطان.
البرنامج الكامل للدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي* 16 جويلية: صابر الرباعي (تونس)
* 18 جويلية: الشاب خالد (الجزائر)
* 20 جويلية: The Jacksons (الولايات المتحدة الأمريكية)
* 21 جويلية: نوردو (تونس)
* 22 جويلية: عرض الأوركسترا السيمفوني (تونس)
* 23 جويلية: أنجليك كيدجو (البنين)
* 25 جويلية: سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية
* 26 جويلية: مسرحية "القرهمانة" لمعز التومي
* 28 جويلية: يسرى محنوش (تونس)
* 30 جويلية: Tierra Bendita "الأرض المباركة" (إسبانيا)
* 1 أوت: سامي يوسف (إيران/المملكة المتحدة)
* 2 أوت: الحفل الخيري للفنان ريان (لبنان)
* 4 أوت: Rondò Veneziano (إيطاليا)
* 6 أوت: ميادة الحناوي ومحمد خيري (سوريا)
* 8 أوت: ثامر عاشور (مصر)
* 11 أوت: عرض "فولكلور من العالم"
* 13 أوت: نبيهة كراولي (تونس) بمناسبة عيد المرأة
* 15 أوت: إليسا (لبنان)
* 17 أوت: أمينة فاخت (تونس)
* 19 أوت: حفل الاختتام مع ماجدة الرومي (لبنان).
ويفتتح الفنان التونسي صابر الرباعي هذه الدورة بعرض يحمل عنوان "تحت الياسمين"، في عودة جديدة إلى ركح قرطاج الذي اعتلاه أكثر من عشرين مرة منذ أول مشاركة له سنة 1994. ويستضيف الرباعي خلال السهرة عددا من الفنانين، من بينهم لطفي بوشناق، إلى جانب الأصوات الشابة محمد علي شبيل وبثينة النابولي وأحمد الرباعي وملكة الشارني.
وتختتم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي فعاليات الدورة يوم 19 أوت، في أول ظهور لها على ركح قرطاج منذ سنة 2018.
وتقام هذه الدورة بميزانية تناهز 3,5 ملايين دينار، وتشهد عودة عدد من الأسماء العربية البارزة، من بينها الشاب خالد الذي يحيي سهرة 18 جويلية بعد غياب عشر سنوات عن المهرجان، كما تعود الفنانة السورية ميادة الحناوي إلى قرطاج بعد أكثر من عقدين، في سهرة مشتركة مع محمد خيري يوم 6 أوت، مخصصة للاحتفاء بالأغنية الطربية السورية وتراث القدود الحلبية، بمرافقة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بالهاني.
ولأول مرة، يعتلي المنشد العالمي سامي يوسف ركح قرطاج في سهرة 1 أوت، بمشاركة 53 عازفا من أكثر من ثلاثين دولة.
وتخصص البرمجة حيزا هاما للإنتاج التونسي من خلال سبع سهرات، تشمل ست حفلات موسيقية وعرضا مسرحيا هو "القرهمانة" للمخرج والممثل معز التومي، الذي يسجل أول ظهور له على ركح قرطاج.
كما تستضيف الدورة الفنانة العالمية أنجليك كيدجو من البنين يوم 23 جويلية، إلى جانب سهرة خيرية يحييها الفنان اللبناني ريان يوم 2 أوت، تخصص مداخيلها لفائدة مرضى السرطان.
البرنامج الكامل للدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي* 16 جويلية: صابر الرباعي (تونس)
* 18 جويلية: الشاب خالد (الجزائر)
* 20 جويلية: The Jacksons (الولايات المتحدة الأمريكية)
* 21 جويلية: نوردو (تونس)
* 22 جويلية: عرض الأوركسترا السيمفوني (تونس)
* 23 جويلية: أنجليك كيدجو (البنين)
* 25 جويلية: سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهورية
* 26 جويلية: مسرحية "القرهمانة" لمعز التومي
* 28 جويلية: يسرى محنوش (تونس)
* 30 جويلية: Tierra Bendita "الأرض المباركة" (إسبانيا)
* 1 أوت: سامي يوسف (إيران/المملكة المتحدة)
* 2 أوت: الحفل الخيري للفنان ريان (لبنان)
* 4 أوت: Rondò Veneziano (إيطاليا)
* 6 أوت: ميادة الحناوي ومحمد خيري (سوريا)
* 8 أوت: ثامر عاشور (مصر)
* 11 أوت: عرض "فولكلور من العالم"
* 13 أوت: نبيهة كراولي (تونس) بمناسبة عيد المرأة
* 15 أوت: إليسا (لبنان)
* 17 أوت: أمينة فاخت (تونس)
* 19 أوت: حفل الاختتام مع ماجدة الرومي (لبنان).
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