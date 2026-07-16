اليوم.. انطلاق الدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي ببرمجة تونسية وعربية وعالمية

البرنامج الكامل للدورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي



تنطلق مساء اليوم الخميس فعاليات، لتتواصل إلى غاية، من خلال برنامج يضمتجمع بين الموسيقى والمسرح، بمشاركة نخبة من الفنانين التونسيين والعرب والعالميين على ركح المسرح الأثري بقرطاج.ويفتتح الفنان التونسيهذه الدورة بعرض يحمل عنوان، في عودة جديدة إلى ركح قرطاج الذي اعتلاه أكثر من عشرين مرة منذ أول مشاركة له سنة 1994. ويستضيف الرباعي خلال السهرة عددا من الفنانين، من بينهم، إلى جانب الأصوات الشابةوتختتم الفنانة اللبنانيةفعاليات الدورة يوم، في أول ظهور لها على ركح قرطاج منذ سنة 2018.وتقام هذه الدورة بميزانية تناهز، وتشهد عودة عدد من الأسماء العربية البارزة، من بينهاالذي يحيي سهرةبعد غياب عشر سنوات عن المهرجان، كما تعود الفنانة السوريةإلى قرطاج بعد أكثر من عقدين، في سهرة مشتركة معيوم، مخصصة للاحتفاء بالأغنية الطربية السورية وتراث القدود الحلبية، بمرافقة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايستروولأول مرة، يعتلي المنشد العالميركح قرطاج في سهرة، بمشاركةمن أكثر من ثلاثين دولة.وتخصص البرمجة حيزا هاما للإنتاج التونسي من خلال، تشمل ست حفلات موسيقية وعرضا مسرحيا هوللمخرج والممثل، الذي يسجل أول ظهور له على ركح قرطاج.كما تستضيف الدورة الفنانة العالميةمن البنين يوم، إلى جانب سهرة خيرية يحييها الفنان اللبنانييوم، تخصص مداخيلها لفائدة مرضى السرطان.صابر الرباعي (تونس)الشاب خالد (الجزائر)The Jacksons (الولايات المتحدة الأمريكية)نوردو (تونس)عرض الأوركسترا السيمفوني (تونس)أنجليك كيدجو (البنين)سهرة تونسية بمناسبة عيد الجمهوريةمسرحيةلمعز التومييسرى محنوش (تونس)(إسبانيا)سامي يوسف (إيران/المملكة المتحدة)الحفل الخيري للفنان ريان (لبنان)(إيطاليا)ميادة الحناوي ومحمد خيري (سوريا)ثامر عاشور (مصر)عرضنبيهة كراولي (تونس) بمناسبة عيد المرأةإليسا (لبنان)أمينة فاخت (تونس)حفل الاختتام مع ماجدة الرومي (لبنان).