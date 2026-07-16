يوم 23 جويلية 2026 الإطلاق الرّسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية لتعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات

تشهد تونس يوم 23 جويلية 2026 الإطلاق الرسمي للبوّابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصّة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية، تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق.ويأتي إطلاق هذه البوابة، التي تم تطويرها في إطار مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل" عقب استكمال المراحل الفنّية الأخيرة، ومن بينها اختبار وظيفي شامل أُنجز يوم 9 جويلية الجاري بمشاركة ممثلين عن الإدارة العامّة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمركز الفني للصناعات الغذائية وقطب الصناعات الغذائية التنافسية ببنزرت.وقد تولت الفرق الفنية الشريكة، اختبار مختلف وظائف المنصة والتحقق من مسارات استخدام المستفيدين واعتماد التعديلات التقنية النهائية استعدادا لدخولها حيز الاستغلال.وستمكن البوابة المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة، تشمل اليقظة التشريعية ومتابعة تطورات الأسواق وفرص التصدير والابتكار والاتجاهات القطاعية، بما يساعدها على اتخاذ القرار وتعزيز تنافسيتها.ودعا منظمو التظاهرة المهنيين والفاعلين في القطاع إلى التسجيل المسبق للمشاركة في حفل الإطلاق الرسمي المبرمج يوم 23 جويلية الجاري.ويُنجز هذا النشاط في إطار مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في تونس.