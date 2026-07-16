تونس تحتضن في أكتوبر القادم أول صالون وطني للتوصيل السريع للطرود والتجارة الإلكترونية

تحتضن العاصمة تونس، يومي 13 و14 أكتوبر 2026، فعاليات الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود "TRANSCOLIS 2026" بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت شعار "لوجستيك ذكي، مبتكر وناجع".وتنظم هذا الحدث الغرفة الوطنية للنقل السريع للطرود التابعة لمنظمة الأعراف، بهدف إرساء منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في قطاع التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية واللوجستيك.وتهدف هذا التظاهرة إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في إثراء الحوار حول مستقبل القطاع، وتعزيز التنسيق المشترك لترسيخ الثقة بين كافة حلقات سلسلة القيمة في الاقتصاد الرقمي الوطني.ويأتي تنظيم هذا الصالون في سياق يتسم بنمو متسارع لقطاع التوصيل السريع في تونس، مدفوعاً بالطفرة التي تشهدها التجارة الإلكترونية وتغير سلوك المستهلك التونسي، حيث أصبحت السرعة والنجاعة وجودة الخدمات ركائز أساسية للمنافسة.ويسعى الصالون إلى فتح قنوات الحوار وتبادل الخبرات بين المتدخلين لمعالجة جملة من التحديات الهيكلية، ومن أبرزها تطوير الإطار القانوني والتنظيمي ليتلاءم مع الديناميكية الجديدة للقطاع والحد من تأثير النشاط غير المنظم (القطاع الموازي) على توازن السوق وجودة الخدمات إلى جانب الانتقال نحو لوجستيك مستدام وصديق للبيئة.وبحسب المنظمين سيكون الصالون فضاءً عملياً لدعم الشراكات واستكشاف فرص الاستثمار، من خلال تنظيم لقاءات أعمال ثنائية لتمكين المؤسسات من بناء شبكات تعاون جديدة إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول الرقمية الخاصة بالتتبع الذكي، التخطيط، وإدارة العمليات اللوجستية وكذلك التعريف بآليات التمويل المتاحة لدعم المؤسسات الناشئة والشركات الناشطة في هذا المجال.و من المنتظر أن تشهد هذه الدورة الأولى مشاركة مكثفة ومتنوعة تشمل شركات التوصيل السريع للطرود والناقلين و منصات التجارة الإلكترونية ومزودي الحلول التكنولوجية والرقمية بالإضافة إلى الوزارات والهياكل العمومية المعنية و البنوك و صناديق الاستثمار، وشركات التأمين علاوة على المؤسسات الناشئة والغرف المهنية.