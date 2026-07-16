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تونس تحتل المرتبة 85 عالميا ضمن مؤشر الاداء البيئي لسنة 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 14:27 قراءة: 0 د, 54 ث
      
احتلت تونس المرتبة 85 عالميا، من بين 177 دولة في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026، محققة تقدما ب41،05 نقطة.

من جهة أخرى كان ترتيب تونس السادس عربيا متجاوزة بقليل المعدل الإقليمي البالغ 40،15 نقطة، والخامس افريقيا.


ورغم تحسن ترتيبها العالمي في مؤشر الأداء البيئي لسنة 2026، لا تزال تونس تواجه تحديات بيئية وفق المرجع العالمي.


وفي المقابل، سجلت تونس أداء أفضل في إدارة النفايات بحلولها ضمن المرتبة 76 عالميا، والمرتبة 66 في مؤشر التعرض للرصاص والمعادن الثقيلة.

كما احتلت المرتبة الأولى عالميا في فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية والمرتبة 79 في حماية المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية.

ويعتبر التقرير أن هذا التباين يعكس الفرق بين حسن إدارة المحميات وبين محدودية التغطية الفعلية للمناطق البحرية الحساسة.

ويقيّم مؤشر الأداء البيئي 177 دولة استنادا إلى 47 مؤشرا يغطي 12 مجالا رئيسيا تشمل الصحة والبيئية، وحيوية الأنظمة البيئية، والتغيرات المناخية.

ويعد مؤشر الاداء البيئي من أهم المراجع العالمية، التي تقيس مدى نجاح الدول في حماية البيئة.

ويصدر المؤشر كل عامين عن مركز القانون والسياسات البيئية بجامعة ييل الأمريكية بالتعاون مع مركز شبكة معلومات علوم الأرض الدولية التابع لمعهد الأرض بجامعة كولومبيا.
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