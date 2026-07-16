وزارة التجارة تدعو الى الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية لمنتجات الفلاحة والصيد البحري

حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية.وسعيا لإنجاح مواسم الانتاج وتثمين الصابة الوطنية في المجال الفلاحي، دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم.وذكرت الوزارة،في بلاغ صادر عنها الخميس 16 جويلية 2026، أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الانتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية.وأشارت الى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكاري.وشددت على ضرورة ان يتولى مختلف المتدخلين في عملية الخزن التصريح بمحلات الخزن وحركية المخزونات والعمل على حسن تزويد السوق عبر التعامل بالمسالك المنظمة.ويتعين عليهم،وفق البلاغ، احترام الأسعار القانونية ومسك مختلف الوثائق القانونية والتجارية والمحاسبية خاصة منها عقود ودفاتر وبطاقات الخزن والفواتير والوصولات.