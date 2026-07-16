امين قارة مدربا جديدا لنجم المتلوي

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اعلن النجم الرياضي بالمتلوي عن توصله الى إتفاق رسمي مع أمين قارة للإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم خلال الموسم الكروي 2026-2027، وفق بلاغ اورده اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية.

وكان فريق المناجم قد انهى الموسم المنقضي في المركز الثامن من بطولة الرابطة المحترفة الاولى في حين بلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس تونس.

جدير بالتذكير ان امين قارة كان قد اشرف خلال الموسم الماضي على مستقبل سليمان الذي نزل الى الرابطة المحترفة الثانية.