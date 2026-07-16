شركة مصرية تطلق رحلات مباشرة بين روسيا وتونس
أعلنت وزارة النقل الروسية أن شركة الطيران المصرية "بيراميدز إيرلاينز" دشنت أولى رحلاتها بين روسيا وتونس، في خطوة من شأنها تعزيز حركة السياحة، خاصة السياحة الروسية الوافدة إلى تونس.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أول رحلة للشركة انطلقت من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو وعلى متنها 200 راكب متجهين إلى تونس، وذلك بعد يوم واحد من تشغيل أول رحلة من مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، والتي نقلت بدورها 200 راكب.
وأضافت أن الشركة ستؤمن رحلة يومية على خط المنستير - موسكو، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعيا بين المنستير وسان بطرسبرغ.
وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن "بيراميدز إيرلاينز" أصبحت، بدخولها السوق الروسية، ثاني شركة طيران تشغل رحلات منتظمة بين روسيا وتونس، بما يوسع خيارات السفر ويساهم في دعم القطاع السياحي بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أول رحلة للشركة انطلقت من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو وعلى متنها 200 راكب متجهين إلى تونس، وذلك بعد يوم واحد من تشغيل أول رحلة من مطار بولكوفو في سان بطرسبرغ، والتي نقلت بدورها 200 راكب.
وأضافت أن الشركة ستؤمن رحلة يومية على خط المنستير - موسكو، إلى جانب ثلاث رحلات أسبوعيا بين المنستير وسان بطرسبرغ.
وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن "بيراميدز إيرلاينز" أصبحت، بدخولها السوق الروسية، ثاني شركة طيران تشغل رحلات منتظمة بين روسيا وتونس، بما يوسع خيارات السفر ويساهم في دعم القطاع السياحي بين البلدين.
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