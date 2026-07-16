شركة مصرية تطلق رحلات مباشرة بين روسيا وتونس

أعلنت وزارة النقل الروسية أن شركة الطيران المصريةدشنت أولى رحلاتها بين روسيا وتونس، في خطوة من شأنها تعزيز حركة السياحة، خاصة السياحة الروسية الوافدة إلى تونس.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن أول رحلة للشركة انطلقت منفي موسكو وعلى متنها 200 راكب متجهين إلى تونس، وذلك بعد يوم واحد من تشغيل أول رحلة منفي سان بطرسبرغ، والتي نقلت بدورها 200 راكب.وأضافت أن الشركة ستؤمنعلى خط، إلى جانببين المنستير وسان بطرسبرغ.وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن "بيراميدز إيرلاينز" أصبحت، بدخولها السوق الروسية،تشغل رحلات منتظمة بين روسيا وتونس، بما يوسع خيارات السفر ويساهم في دعم القطاع السياحي بين البلدين.