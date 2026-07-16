المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو الى التسريع في اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل في اقرب الآجال

دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية.واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس.وأكد أن نظام الإنتاج الذاتي للطاقة المرفق بمنظومات التخزين سيمثل الركيزة الأساسية لتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية والحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تمكين المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة، بما يساهم في تحسين جودة التزويد بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.وأوصى سلطات الإشراف بإقرار حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، وفي مقدمتها التخفيض أو الإعفاء من المعاليم الديوانية الموظفة على البطاريات المخصصة لأنظمة الطاقة المتجددة.كما طالب بمراجعة المعاليم الديوانية المفروضة على الألواح الشمسية بما يساهم في تخفيض كلفة الاستثمار، وتوسيع انتشار مشاريع الإنتاج الذاتي للطاقة.وشدد المجمع على أن دعم حلول الإنتاج الذاتي المقرونة بالتخزين يمثل استثمارا استراتيجيا في مستقبل المنظومة الكهربائية الوطنية كما يعزز قدرة تونس على مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتسريع الانتقال الطاقي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وكان المدير العام للوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة نافع البكاري قد اكد، في تصريح اعلامي سابق، أنّ الدولة والوكالة تعملان ضمن استراتيجية وطنية للحدّ من العجز الطاقي تقوم على التشجيع على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الفولطوضوئية، وتركيزها بالعمارات والمؤسّسات العمومية والخاصّة للمساهمة في توليد الطاقة وتخزينها.وأضاف البكاري أنّ التشجيع على اقتناء المواطنين لبطاريات تخزين للكهرباء وتركيزها بالمنازل، يمكّن من تفادي الأضرار الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي فضلا عن التزوّد بالتيار عند حدوث انقطاعات.