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الكاف: تواصل عمليات إخماد حريق جبل بوغانم لليوم الثالث بدعم جوي وتعزيزات برية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 12:37 قراءة: 1 د, 18 ث
      
تتواصل لليوم الثالث على التوالي، عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضى بجبل بوغانم، الواقع بمنطقة حمام ملاق – سيدي عبد الرازق بمعتمدية الكاف الغربية، وفق ما أكده اليوم الخميس المتحدث باسم الحماية المدنية في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بمنصة "الفايسبوك".

وأضاف المتحدث أن وحدات الحماية المدنية، تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة، إلى الحد من انتشار النيران والسيطرة الكاملة عليها، على الرغم من صعوبة التضاريس الجبلية ووعورة المسالك بالمنطقة التي تعيق تقدم آليات التدخل البري.


وأفاد بأنه نظراً لخصوصية المنطقة وصعوبة الوصول إلى البؤر النشطة للنيران، تم تدعيم المجهودات البرية بتدخل طائرة مروحية تابعة لجيش الطيران للمساهمة في عمليات الإطفاء الجوي واستهداف النقاط الوعرة.


 كما سخر سلك الحرس الوطني طائرة استطلاع لمتابعة تطور الحريق وتوجيه الوحدات ميدانياً، إلى جانب شاحنة تزويد لضمان استمرارية عمليات الإطفاء وتأمين محيط منطقة التدخل وتيسير حركة وسائل النجدة.

وأضاف المتحدث باسم الحماية المدنية في البلاغ ، أنه تم إرسال تعزيزات ممن الإدارات الجهوية بكل من صفاقس، وسيدي بوزيد، وقفصة، وتطاوين، وسوسة مع  تسخير ثلاث شاحنات مخصصة لإطفاء حرائق الغابات وآلتين ماسحتين، بمشاركة 15 عاملاً من مصالح الغابات لتعزيز نجاعة التدخل والحد من اتساع رقعة النيران.

وأبرز أن هذه العمليات تجرى تحت إشراف اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية الكاف، وبمشاركة ميدانية تضم وحدات الحماية المدنية، وجيش الطيران، والإدارة العامة للغابات، ووحدات الحرس الوطني، إضافة إلى المصالح الجهوية والمحلية المعنية، بهدف تنسيق الإمكانيات البشرية واللوجستية وتسريع نسق التدخل.
 
كما بين أن اللجنة تؤكد أن جميع الإمكانيات البشرية والمادية لا تزال مجندة ، وأن عمليات الإطفاء ستتواصل  إلى حين السيطرة التامة على الحريق، مع  المتابعة المستمرة للوضع لحماية الأرواح والممتلكات بالمنطقة.
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