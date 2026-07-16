المركب الرياضي الدولي بعين دراهم يحتضن يومي 17 و18 جويلية بطولة منطقة شمال افريقيا لألعاب القوى تحت 18 و20 عاما

يحتضن المركب الرياضي الدولي بعين دراهم يومي 17 و18 جويلية الجاري بطولة منطقة شمال افريقيا لألعاب القوى لصنفي اقل من 18 و20 سنة.وتقام هذه البطولة بمشاركة 238 عداء وعداءة يمثلون خمس دول هي تونس والجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا.وستكون العاب القوى التونسية ممثلة ب85 رياضيا (47 في الفتيان و38 في الفتيات).ر - طارق