مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي: "كأن لم تكن" للمخرجة التونسية سارة عبيدي يشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة

يشارك الفيلم التونسي "كأن لم تكن" "Looking for Ayda" للمخرجة سارة عبيدي ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته السابعة التي تلتئم من 17 إلى 24 جويلية 2026، بالمغرب.وكشفت هيئة التنظيم، وفق ما جاء على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، عن الأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية في هذا المهرجان وعددها 27 فيلما، تمثل أحدث الإنتاجات السينمائية العربية، موزعة على 12 فيلما روائيا ووثائقيا طويلا و15 فيلما روائيا ووثائقيا قصيرا، وذلك بمشاركة مختلف البلدان العربية من بينها تونس والجزائر والمغرب وفلسطين والسعودية والعراق والأردن ومصر ولبنان. وتعكس هذه المختارات سينمائية، وفق هيئة التنظيم، رؤى وتجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم العربي.كما خصص المهرجان قسم "قصص عربية" لعرض 16 فيلما خارج المنافسة، بمشاركة ثلة من المخرجين المغاربة والعرب. ويشارك في هذا القسم الفيلم التونسي القصير "Somewhere I Belong"، من كتابة وإخراج يوسف حندوس.وتشهد الدورة منافسة على جوائز الجائزة الكبرى للدار البيضاء وأفضل إخراج ولجنة التحكيم الخاصة وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة بالنسبة للأفلام الطويلة، فيما تتنافس الأفلام القصيرة على الجائزة الكبرى للدار البيضاء وجائزة أفضل إخرج وأفضل سيناريو.وستكون الممثلة التونسي نجلاء بن عبد الله التي تُعد من الوجوه البارزة في الدراما والسينما التونسية والعربية، عضوة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة مع كل من الممثل المصري محمد فراج و المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والمخرج وكاتب السيناريو السوري جو سعيد والممثلة المغربية هاجر كريكع.ويمتد الفيلم التونسي "كأن لم تكن"، على 101 دقيقة ويروي قصة عايدة، امرأة في الأربعينيات من عمرها تعيش وحيدة في أحد أحياء تونس العاصمة وتعمل موظفة في مركز اتصال منذ سنوات. يتلخص عملها في بيع عروض رحلات سياحية لحرفاء أوروبيين عبر الهاتف وترديد نفس الجمل باللغة الفرنسية، وتتخذ اسم “كلارا” المستعار، باعتبارها مسؤولة عن العملاء في مركز الاتصال.وفي خضم هذا الروتين والرقابة تغرق حياة "عايدة" في الفراغ، والرتابة والوحدة والمواقف اليومية المتتالية يتردد صداها في داخلها وتثير رغبتها في استعادة السيطرة على حياتها، وإعطاء معنى لوجودها، وتبدأ في تحرير نفسها من العمل الذي سلبها حريتها.ويُعرض الفيلم ضمن فعاليات هذا المهرجان، في مسرح عبد الصمد الكنفاوي يوم الخميس 23 جويلية على الساعة السادسة والنصف مساء.ويُعد هذا العمل السينمائي، الروائي الطويل الثاني في مسيرة مخرجته بعد ثلاثة أفلام قصيرة، وهو من بطولة كل من زينب المالكي ونور الهاجري ومحمد يحيى الجزيري ويسر قلعي وفاطمة الفالحي وسندس بلحسن.وقدّم هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سنة 2025، ليؤكد حضوره على الساحة السينمائية الدولية.