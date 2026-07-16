الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجدد الثقة في المدرب محمد وهبي

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أعلن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،اليوم الخميس بسلا، عن تجديد الثقة في محمد وهبي لمواصلة مهامه مدربا للمنتخب المغربي.

وأفاد بلاغ للجامعة ،صدر في ختام اجتماع لمكتبها المديري، أن مشاركة المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس العالم كانت إيجابية ومشرفة.