الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجدد الثقة في المدرب محمد وهبي

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22:09 - القوات الأمريكية تواصل ضرباتها على إيران لليلة الخامسة.. واستهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية جنوب البلاد
21:41 - مسؤولة بوزارة التعليم العالي: منظومة الدراسات التكنولوجية تضم 25 معهداً عالياً وتمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي
20:40 - القصرين: إحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين وتعزيز الشراكة مع جامعة "هوف" الألمانية (مدير المعهد)
20:27 - الاحتفال بمائوية السجل الوطني للمؤسسات: مسار تطور من الدفتر الورقي إلى الرقمنة الشاملة.. يعدّ اليوم 850 ألف مؤسسة (المدير العام)
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