القوات الأمريكية تواصل ضرباتها على إيران لليلة الخامسة.. واستهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية جنوب البلاد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما تلك المستخدمة في تهديد الملاحة البحرية.وأوضحت "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي استكمل أحدث موجة من الضربات، التي نُفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستهدفت مراكز قيادة، ومنظومات دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى منشآت للمراقبة الساحلية.وأضافت أن الضربات شملت أيضا أهدافا في، التي تضم أكبر ميناء إيراني، إلى جانب منشآت تابعة للبحرية الإيرانية والحرس الثوري على مضيق هرمز.من جهته، أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات استهدفت مواقع تستخدم لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السفن التجارية، فضلا عن وسائل استطلاع ورادارات فيومحيط مدينةوفي المقابل، أكد التلفزيون الإيراني تعرض مناطق في بندر عباس لقصف أمريكي، فيما ذكرت وكالةأن الهجمات استهدفت الجسر الرابط بينكما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط ضحايا جراء الغارات، حيث أعلن التلفزيون الإيراني مقتل سائق سيارة أثناء مروره فوق أحد الجسرين المستهدفين في مدينةبمحافظة هرمزغان، بينما أفادت وكالةبمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في هجوم استهدف حيا سكنيا بمدينة بندر عباس.وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى سماع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، بينهابمحافظة خوزستان، إضافة إلىبمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث استهدفت الغارات مطارا ومنشآت للاتصالات وجسورا، فيما تحدثت وكالةعن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من بندر عباس وإغلاق أحد المحاور الرئيسية عقب استهداف جسر بمحافظة هرمزغان.