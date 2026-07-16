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القوات الأمريكية تواصل ضرباتها على إيران لليلة الخامسة.. واستهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية جنوب البلاد

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Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Juillet 2026 - 22:09 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما تلك المستخدمة في تهديد الملاحة البحرية.

وأوضحت "سنتكوم" أن الجيش الأمريكي استكمل أحدث موجة من الضربات، التي نُفذت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستهدفت مراكز قيادة، ومنظومات دفاع جوي، ومنصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى منشآت للمراقبة الساحلية.


وأضافت أن الضربات شملت أيضا أهدافا في بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني، إلى جانب منشآت تابعة للبحرية الإيرانية والحرس الثوري على مضيق هرمز.


من جهته، أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بأن الضربات استهدفت مواقع تستخدم لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه السفن التجارية، فضلا عن وسائل استطلاع ورادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط مدينة بندر عباس.

وفي المقابل، أكد التلفزيون الإيراني تعرض مناطق في بندر عباس لقصف أمريكي، فيما ذكرت وكالة تسنيم أن الهجمات استهدفت الجسر الرابط بين بندر عباس وشيراز.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط ضحايا جراء الغارات، حيث أعلن التلفزيون الإيراني مقتل سائق سيارة أثناء مروره فوق أحد الجسرين المستهدفين في مدينة بندر خمير بمحافظة هرمزغان، بينما أفادت وكالة فارس بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين في هجوم استهدف حيا سكنيا بمدينة بندر عباس.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى سماع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، بينها بوشهر وجزيرة قشم وحميدية بمحافظة خوزستان، إضافة إلى إيرانشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان، حيث استهدفت الغارات مطارا ومنشآت للاتصالات وجسورا، فيما تحدثت وكالة تسنيم عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من بندر عباس وإغلاق أحد المحاور الرئيسية عقب استهداف جسر بمحافظة هرمزغان.
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